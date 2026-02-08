Athletic Club 4-2 Levante: San Mamés sufre pero Guruzeta marcó el camino con un doblete

Guruzeta marcó en el 29 y en el 33 tras las asistencias de Galarreta e Iñaki Williams. La expulsión granota de Matturro en el 19 marcó el resto del partido en San Mamés. Elgezabal acortó distancias en el 81 para los de Luis Castro pero Nico Serrano volvió a poner ventaja en el 87. Olasagasti hizo el 3-2 en el 92 y en el 99, Robert Navarro sentenció nuevamente

Llegaban Athletic Club y Levante a este encuentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports con la necesidad de sumar los tres puntos para salir de las situaciones en las que vascos y levantinistas andaban metidos. El Athletic Club, con seis partidos consecutivos sin ganar, vivía un tanto ajeno a la realidad de LaLiga gracias a las alegría que le ha dado el pase a semifinales de Copa del Rey donde se medirá a la Real Sociedad. El Levante por su parte, con Luis Castro consiguiendo dos triunfos en los últimos cinco partidos y un ocho de 15, sueña con salir de los puestos de descenso aunque los granotas aún están a cinco puntos.

La expulsión de Matturro marca el camino al Athletic Club

El encuentro empezó con Athletic Club y Levante mostrándose mucho respeto, posiblemente por la delicada situación de ambos equipos. Solo Nico Serrano con un disparo desde lejos inquietó a Ryan en los primeros instantes. Pero el Athletic Club se encontró con la expulsión de Matturro en el minuto 18 cuando el central perseguía en una pugna a Iñaki Williams y el colegiado no lo dudaba para mostrar la roja directa. El Levante se quedaba con 10 y el Athletic Club veía como el camino se le empezaba a allanar.

Guruzeta hace rugir al Athletic Club

Con el Athletic Club con uno más, los de Ernesto Valverde empezaron a arrinconar al Levante hasta que en el minuto 29, Galarreta le ponía un centro medido desde la derecha a Guruzeta para que este, con un gran movimiento con su cabeza, hiciese el primero en San Mamés. Pero ahí no se quedó el Athletic ya que el Levante se quedó tocado tras el tanto y pagó por segunda vez el hambre de gol de Guruzeta.

El delantero del Athletic, que está teniendo un gran arranque de 2026, aprovechó un pase filtrado de Iñaki Williams para hacer el 2-0 en el 33. La expulsión de Matturro se lo puso muy sencillo al Athletic Clunb que supo aprovechar a la perfección el regalo granota. La mala noticia para el Athletic Club llegó en el minuto 36 con la lesión de Yuri Berchiche que se marchó del campo por su propio pié y que fue suplido por Adama Boiro que no tuvo tiempo ni para calentar.

El Athletic Club tira de oficio en la segunda parte

El Athletic Club se encontró a un Levante en la segunda mitad que trató de agitar el árbol desde el primer minuto con la entrada al campo del ex del Real Zaragoza, Kervin Arriaga por Carlos Álvarez. Sacrificó Luis Castro la calidad en el centro del campo por tener más mordiente en la punta del ataque.

Mientras tanto, el Athletic Club trató de brindarle un tercer gol a Guruzeta con un socio principal: Iñaki Williams. Ambos jugadores se buscaron en el segundo gol y trataron de encontrarse nuevamente para el triplete de 'Guru'.

Elgezabal, Olasagasti, Nico Serrano y Robert Navarro ponen la locura en San Mamés

Estaba el Athletic Club sin concretar un cierre efectivo del partido ante el Levante y eso a veces cuesta sustos. No quiso el Levante ser menos y en la salida de un córner en el minuto 81, Elgezabal, nacido en el País Vasco, hizo el 2-1 con una maniobra acrobática que pilló desprevenido a Unai Simón. La emoción estaba servida en el tramo final del duelo de San Mamés.

Pero el Athletic no quiso que esta victoria se le escapase y con una gran asistencia de Selton, Nico Serrano hizo el que parecía el definitivo 3-1. Pero el partido tenía preparado un final de locura. Olasagasti hacía el 3-2 con un auténtico golazo desde fuera del área pero los granotas estaban a punto de hacer el tercero en una acción que pudo costarle la expulsión a Unai Simón. Robert Navarro hizo el definitivo 4-2 en el 99. El Athletic con el triunfo de este domingo se reencuentra con la victoria en Liga varias semanas después.