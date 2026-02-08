Luis Castro se muerde la lengua con la polémica entre Levante y Athletic Club

El técnico luso del Levante habló tras la derrota ante los de Ernesto Valverde y valoró la expulsión de Matturro en el transcurso del primer tiempo

El Levante ha vendido muy cara su derrota este domingo ante el Athletic Club. Pero para los de Luis Castro no fue sencillo ya que en el minuto 19, en una acción en la que Matturro perseguía y pugnaba con Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club cayó al suelo y el colegiado no dudó en mostrarle la roja al central levantinista. Los granotas se quedaban con 10 y Luis Castro decidía no hacer cambios tratando de tapar el agujero en defensa de los suyos.

El Athletic Club fue adaptándose poco a poco a la nueva realidad del encuentro y terminó aprovechando la superioridad con el doblete de Guruzeta antes de llegar al descanso. Lo del segundo tiempo fue una locura, con un Levante recortando distancias con Elgezabal, volviendo a marcar el cuadro vasco y con un último gol de Olasagasti para la locura de San Mamés. Al final, el Levante perdió pero con orgullo ante el Athletic por un 4-2 un tanto engañoso.

Luis Castro habla sobre la expulsión

El técnico del Levante habló en rueda de prensa sobre la expulsión de Matturro y sobre si condicionó el resultado final: "Es claro. Una expulsión condiciona. 11 contra 11 es un partido y contra 10 es otro. En los tres minutos que hemos jugado 10 contra 10 hemos apretado, así que sí. Tenemos que seguir trabajando".

El técnico luso no quiso mojarse demasiado aunque reflejaba su descontento por la expulsión: "Prefiero no hablar, pero pienso que cuando hablas de cosas es porque la has visto. Hay un balón dentro del campo en el gol. Es una regla. En el arbitraje no creo mucho, pero antes del saque de banda hay un balón en el terreno de juego. Si está en juego y no tiene interferencia, se juega. Si no, no se deja jugar. En 11 contra 10 hemos peleado hasta el último minuto, ante uno de los mejores equipos de España. Pelear como hemos peleado es para estar muy orgulloso de los jugadores".

La imagen del Levante a pesar de la derrota

El técnico del Levante habló de la necesidad de puntos de los suyos e insistió nuevamente de soslayo con la expulsión: "Nosotros necesitamos de puntos y vamos a hacerlo siempre para ganar. El campeonato es competitivo pero lo que podemos decir es que todo lo que controlamos lo haremos hasta morir. Luego hay cosas que pueden pasar, pero vamos a pelear. Cuando ves un equipo que juega fuera contra el Athletic, y hace con diez lo que ha hecho, no tengo dudas de que merecemos más. Vamos a continuar, quieran o no quieran".

Por último, Luis Castro explicó la ausencia de Morales: "Está trabajando muy bien y tiene una actitud de capitán, pero hay otros que han estado fuera. No es porque no trabaja ni tiene actitud, al contrario, pero tenemos que tomar decisiones. Es normal que si Kareem, Paco y Espí están jugando habrá otros que tendrán menos espacio. Es natural. Pero si un día veo que da más que los otros y que puede aportar jugará. Lo primero que queremos es ganar. Es una situación normal. La relación que tengo es buena con Morales, pero tiene que dar mucho más".