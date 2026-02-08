Valverde, feliz con la victoria y optimista para el duelo copero contra la Real Sociedad

El técnico vasco cree que la expulsión fue clave y lamentó que, con un jugador más, llegaran incluso a sufrir en la recta final del partido por culpa de no saber materializar sus ocasiones

Valverde se fue feliz con el resultado, pero no con la efectividad.

Ernesto Valverde se mostró satisfecho tras la victoria lograda por el Athletic frente al Levante en San Mamés, donde no ganaba en Liga desde inicios del mes de diciembre, y con "tres puntos que hacían mucha falta", pero también autocrítico porque consideró que han "desaprovechado muchas" ocasiones de gol.

“Siempre se trata de eso, de jugar para conseguir los puntos de una manera o de otra. Ha habido una expulsión bastante tempranera en el partido, nosotros hemos ido haciendo ocasiones, hemos aprovechado alguna y hemos desaprovechado muchas. Nos han hecho dos golazos que han salido de la nada y el partido se ha apretado”, relató. Pese a todo, “nos vamos con una buena sensación porque los tres puntos nos hacían mucha falta”, añadió.

“Ellos han tenido la virtud de no rendirse nunca, con el 2-0 buscábamos el tercer gol que no les permitiera meterse en el partido. Pero han metido dos golazos increíbles como los que nos están metiendo últimamente en San Mamés”, lamentó.

“Hemos tenido la suerte de hacer el 3-1, pero han vuelto a marcar. Luego ha sido un final extraño. Me gustaría que nos hicieran menos goles. No concedemos demasiado, pero los rivales nos están acertando bien”, afirmó.

“Me hubiese gustado que en ese tramo que hemos tenido muchas ocasiones para resolver, haber resuelto mejor y haber acabado con una victoria más holgada y no recibir esos dos goles. Pero lo importante era sacar hoy los tres puntos. Lo hemos conseguido generando muchas situaciones”, reseñó el técnico rojiblanco.

Valverde también repasó las actuaciones de varios de sus jugadores. De Iñaki Williams, dijo: “Lo que tiene que buscar es el empuje, el corazón que tiene, eso es lo que siempre nos ha impulsado a nosotros”. “Se puede equivocar, pero es un jugador que insiste mucho”, destacó.

Sobre Guruzeta, indicó que “tiene que moverse cerca del área, ahí tiene buena resolución”. “Hoy ha hecho dos goles. Esperemos que se anime porque los números de nuestros delanteros tiene que mejorar”, apostilló.

El técnico cree que esta victoria le vendrá bien al equipo de cara al próximo duelo de Copa del Rey ante la Real Sociedad: “Tener buenas sensaciones siempre nos ayuda. No es lo mismo venir de ganar que venir de perder. La sensación siempre es peor. Las victorias siempre ayudan, empujan, te dan confianza. El miércoles tenemos otro partido importante, una oportunidad. A ver cómo nos podemos recuperar”, finalizó.

Un contratiempo para la Copa del Rey

Pese a irse con buenas sensaciones para el derbi copero, Ernesto Valverde tendrá que estrujarse estos próximos días el cerebro para poner remedio a la nueva lesión muscular que sufrido su lateral Yuri Berchiche.

El zaguero tuvo que salir del campo antes de que concluyera el primer tiempo tras una acción que le hizo romperse y con la que ya sabía que no estaría frente a la Real Sociedad en la cita copera. Ahora, deberá someterse a las pertinentes pruebas médicas esta semana, donde cumplirá 36 años, para ver cuánto tiempo estará en el dique seco.