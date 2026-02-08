Valencia - Real Madrid, en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre Valencia y Real Madrid

El partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla siempre se vive con máxima expectación. El equipo local ocupa el puesto 16 con 23 puntos y necesita sumar urgentemente para alejarse de la zona de descenso, mientras que el conjunto blanco es segundo con 54 puntos y busca mantener presión sobre el Barcelona .

Entre las bajas más destacadas están Mouctar Diakhaby y Julen Agirrezabala en el Valencia, y Vinicius Jr., Jude Bellingham y David Alaba en el Real Madrid. Además, Kylian Mbappé , máximo goleador de LaLiga con 22 tantos, apunta a ser la principal amenaza ofensiva de los visitantes.

Estos son los posibles onces antes de que los clubes saquen los equipos oficiales

El Valencia necesita aprovechar los errores del rival y generar contragolpes rápidos , con especial atención a Sadiq Umar y Danjuma . El Real Madrid, en cambio, buscará posesión alta y circulación rápida para conectar con sus delanteros y crear oportunidades.

En los últimos enfrentamientos, los blancos han ganado 3 de los últimos 5 duelos en Mestalla , mientras que el Valencia solo ha logrado una victoria, lo que deja claro el favoritismo visitante.

El Valencia llega con problemas recientes de salud entre Copete y Ugrinic , tras un virus estomacal que afectó al equipo. Aun así, los locales quieren reaccionar después de la eliminación en la Copa del Rey frente al Athletic Club (1-2)

Por su parte, el Real Madrid llega reforzado tras vencer al Rayo Vallecano (2-1) , con moral alta y confianza en su racha invicta en la Liga desde diciembre. La motivación local es máxima, pues cualquier derrota podría acercarlo peligrosamente a los puestos de descenso.

El Valencia acumula 5 victorias, 8 empates y 9 derrotas tras 22 partidos, mientras que el Real Madrid registra 17 victorias, 3 empates y 2 derrotas . Los locales reciben un promedio de 1,5 goles por partido en casa , y los visitantes promedian 1,2 goles en sus visitas .

El Mestalla será testigo de un nuevo capítulo de la rivalidad histórica entre ambos equipos, con más de 100 partidos oficiales disputados en Primera División. La última victoria local sobre los blancos se remonta a hace más de dos temporadas. La afición valencianista prepara un ambiente eléctrico , que podría influir en el desarrollo del primer gol y, por tanto, en el rumbo del encuentro.

El partido es crucial para ambos equipos: el Valencia necesita los tres puntos para alejarse del descenso, mientras que el Real Madrid quiere consolidar su posición y reducir la distancia con el líder, el FC Barcelona .

No hay acercamientos a las áreas de Dmitrievski y Courtois en estos primeros compases. Mucho respeto entre ambas entidades

Córner botado de Arda Güler y tras el rechace de la defensa valencianista, el uruguayo golpea sin dejarla caer pero la manda muy lejos de la portería ché

Unai Núñez desde lejos intentó un tiro prácticamente imposible y se le marchó por encima de la portería de Courtois.

Jugada ensayada en el córner y Arda buscó el palo corto, marchándose el balón a saque de esquina nuevamente. Acto seguido Dmitrievski sacó abajo el disparo raso de Mbappé. Aprieta el Madrid

El Valencia CF y el Real Madrid protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025/26, un duelo marcado por la necesidad imperiosa de puntos del conjunto local y por la ambición del equipo blanco de mantenerse firme en la pelea por el título. Mestalla será el escenario de un partido de alta tensión, con objetivos muy distintos pero igual de urgentes para ambos contendientes.

El equipo dirigido por Carlos Corberán llega tocado anímicamente tras su reciente eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey, donde cayó por 1-2 ante el Athletic Club con un gol encajado en el tiempo añadido. Ese golpe obliga ahora al Valencia a centrar todos sus esfuerzos en la competición liguera, donde la situación sigue siendo delicada.

El Valencia, obligado a reaccionar en casa

El conjunto blanquinegro ocupa actualmente la decimosexta posición, con 23 puntos tras 22 jornadas, y tiene el descenso peligrosamente cerca. Una nueva derrota podría complicar seriamente su panorama clasificatorio, por lo que sumar en casa se ha convertido en una prioridad absoluta.

En Liga, el Valencia viene de perder por 2-1 ante el Real Betis, un resultado que volvió a evidenciar sus problemas lejos de Mestalla. Sin embargo, el equipo ha mostrado cierta mejoría en las últimas semanas, con solo una derrota en sus últimos cinco encuentros, lo que mantiene viva la esperanza de salir de la zona baja.

En el apartado de bajas, Mouctar Diakhaby continúa fuera para lo que resta de temporada, mientras que Julen Agirrezabala sigue lesionado, lo que ha consolidado a Stole Dimitrievski bajo palos. El mercado invernal ha dejado refuerzos importantes como Sadiq Umar, que aporta presencia ofensiva, además de Guido Rodríguez en el centro del campo y Unai Núñez para reforzar la zaga.

El Real Madrid no quiere perder el ritmo del líder

El Real Madrid, segundo clasificado con 54 puntos, llega a Mestalla con el objetivo claro de no descolgarse del FC Barcelona, que lidera la tabla con una ligera ventaja. El equipo de Álvaro Arbeloa atraviesa un gran momento en Liga, con pleno de victorias en las últimas cinco jornadas, la más reciente un sufrido triunfo por 2-1 ante el Rayo Vallecano, decidido con un penalti de Kylian Mbappé en el tiempo añadido.

Los blancos no pierden en el campeonato doméstico desde principios de diciembre, una racha que contrasta con sus tropiezos en otras competiciones, donde quedaron eliminados tanto en Copa del Rey como en la Champions League. La Liga se ha convertido así en su gran objetivo del curso.

En el apartado de ausencias, el Madrid no podrá contar con Vinicius Jr. por sanción, ni con Jude Bellingham y David Alaba, ambos afectados por un proceso gripal. Además, Éder Militão y Trent Alexander-Arnold siguen siendo bajas de peso en defensa.

Un duelo con mucho en juego

El choque promete intensidad, con un Valencia empujado por su afición y necesitado de puntos, y un Real Madrid que no puede permitirse fallar si quiere seguir aspirando al título. Mestalla dictará sentencia en un partido donde la presión y la calidad individual pueden marcar la diferencia.