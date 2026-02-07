Arbeloa, sobre el Caso Negreira: "Nadie entiende que el escándalo más grande de la historia del futbol español siga sin resolverse"

El técnico del Real Madrid ha comparecido, en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro de mañana en Mestalla ante el Valencia, donde ha aprovechado para hablar del Caso Negreira y de otros temas como la lesión de Rodrygo

El Real Madrid visita al Valencia en Mestalla, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa, con bajas significantes en la convocatoria, se enfrentarán al cuadro de Carlos Corberán tras la victoria ante el Rayo Vallecano del pasado fin de semana en el Bernabéu. De esta manera, el técnico salmantino ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro de mañana, donde ha hablado del Caso Negreira, de la lesión de Rodrygo y de su planificación de la plantilla.

Arbeloa explica cómo su llega su equipo a la visita a Mestalla

En este sentido, Arbeloa ha comenzado valorando cómo llega al Real Madrid al encuentro en Mestalla: "Estamos muy concienciados con la dificultad del partido. Las visitas a Mestalla siempre son complicadas. Estamos muy concentrados en hacer un gran partido. Queremos sacar los tres puntos, que es nuestro objetivo. El Valencia siempre tiene un gran equipo y grandes entrenadores. Es una ciudad donde nos sentimos queridos por los aficionados madridistas y siempre hay un gran ambiente. Para todos los equipos ganar al Real Madrid es un gran reto en el año. Para el Valencia también lo será y la dificultad será máxima". Por otro lado, el técnico habló del uso de Fede Valverde y otros centrocampistas en la posición de lateral: "Todos los jugadores que tenga disponibles los usaré para ganar el partido. No solo es importante sacar el mejor once siempre, si no el mejor once para cada partido acorde al rival que tenemos enfrente. Todos los jugadores tienen su preferencia donde se sienten más cómodos, pero están todos disponibles para ayudar al equipo".

Además, Arbeloa fue preguntado por los dos días de descanso que concedió esta semana a la plantilla: "La planificación la entiendo como una organización para preparar a los jugadores de la mejor manera para la semana. Antonio Pintus es muy importante para nosotros y nadie duda de estas planificaciones. Desde que me hice cargo del equipo, hasta el Rayo, tuvieron solo dos días libres. Nuestra planificación responde para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a una semana con mucha carga de trabajo". Sobre la planificación con el grupo, el técnico comentó que "está en el punto de trabajar. Los equipos grandes tienen que hacer muchas cosas bien para ganar. Tenemos que ser capaces de tener automatismos, pensar todos de la misma manera... Eso solo se consigue a base de trabajar y echar horas. Esta semana nos hemos centrado en seguir esa mejora en todos los aspectos del juego. Estamos lejos de nuestro techo".

Arbeloa valora la lesión de Rodrygo

Por otro lado, Arbeloa habló sobre el físico del equipo: "Siempre es complicado hablar de porcentajes y de lo que pueda mejorar. El tiempo es el que es y nuestra dedicación va a ser máxima para sacar lo mejor de los jugadores, que cada vez tengan más claro lo que tienen que hacer en el campo. Seguiremos trabajando". Además, el técnico del Real Madrid destacó la figura de Fran García al ser preguntado por su posible salida en el pasado mercado de fichajes: "Es un chico excepcional, está trabajando cada día al 100%. Es algo que como entrenador me encanta resaltar. Su actitud y mentalidad siempre es un ejemplo. Conoce el club y representa muy bien el escudo del Real Madrid. Que esté con nosotros es una buena noticia".

Por último, Arbeloa lamentó la lesión de Rodrygo, que estará unos diez días de baja: "Hizo un comunicado y se equivocó. Ahora intentar recuperarle en las mejores condiciones posibles. Necesitamos a Rodrygo y su ayuda como él sabe hacerlo. Paciencia y a trabajar".