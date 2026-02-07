El Real Madrid se lleva a una perla que el Athletic creía tener controlada

El club blanco se ha asegurado el fichaje de cara a la próxima temporada del extremo infantil Lawrence Osayande, que había vestido de rojiblanco las tres últimas campañas y militaba ahora en el Santutxu, club convenido con Ibaigane

El Athletic Club vuelve a sufrir la invasión del Real Madrid dentro de sus 'dominios' con un nuevo fichaje de cantera. Ya en el pasado mercado de enero el club blanco se hizo con el fichaje del joven extremo donostiarra Manex Rezola, que cambió el UD Logroñés por el Real Madrid C y rechazó la propuesta del club bilbaíno. Pero ahora el ataque se produce directamente a la línea de flotación rojiblanca, al llevarse a una perla de un histórico club convenido como el Santutxu.

Sea trata, según informa el diario As, del extremo zurdo infantil Lawrence Osayande, nacido en 2012. Pese a que solo tiene 13 años, se trata de uno de los futbolistas más prometedores del fútbol vaco, pero su madre ha aceptado la propuesta lanzada desde la 'casa blanca' para formar parte de La Fábrica a partir de la próxima temporada, trasladándose junto a su hijo a la capital de España.

Los motivos de su extraña salida de Lezama

El Athletic, al que perteneció hasta el pasado verano, ha intentado evitar esta fuga con una contraoferta de última hora. Pero desde Ibaigane no han podido hacer convencer al joven jugador de origen africano, aunque nacido en Bilbao, que dará de este modo un gran paso en su carrera. Lo llamativo, no obstante, es que Osayande decidió no renovar en Lezama de cara esta campaña para restarse presión a sí mismo y anteponer la diversión a sus perspectivas de futuro, algo que contrasta con la decisión tomada ahora.

Los números y el estilo de Osayande

En concreto, el extremo, que también ha actuado de lateral zurdo, ha estado tres años en la disciplina rojiblanca: dos años como alevín y el pasado curso ya como infantil. En el presente curso, por su parte, está brillando en la División de Honor de dicha categoría, con 12 goles en la primera vuelta, lo que le ha colocado en el escaparate no solo de Real Madrid y Athletic, pues han sido más los clubes que le han seguido también de cerca

Habitual en las categorías inferior de la selección de Euskadi, se trata de un futbolista potente y veloz que destaca además por su imponente físico, pues supera ya los 180 centímetros de altura. Todo ello, le concede además una importante facilidad anotadora, como demuestra su distinción como máximo goleador del Torneo Miguel Jones del Indautxu celebrado el pasado mes de diciembre.

En el Athletic ven de este modo escaparse a una promesa que parecían tener controlada pese a no estar como tal en Lezama. No en vano, la colaboración con el Santutxu es total y son dos los compañeros de Osayande que ya han sido firmados para jugar la próxima campaña en los cadetes del club rojiblanco, que a su vez tiene cedidos a varios de sus descartes en el conjunto de Begoña, uno de los que mejor trabaja la cantera en Bilbao.