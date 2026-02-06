Matarazzo evita hablar del Athletic y solo piensa en el Elche: "Nada más, pero buen intento"

El técnico de la Real Sociedad no quiere escuchar hablar de la Copa del Rey hasta que pase el duelo liguero ante el Elche, "un equipo que juega un fútbol atrevido, muy ofensivo y con una orientación de posesión"

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha atendido esta tarde a los medios de comunicación, apenas unas horas después de conocer su rival en las semifinales de la Copa del Rey, que no será otro que el Athletic Club.

"A este nivel, cuando llega a las semifinales, no hay un contrario fácil. Tienes que esperar cómo va el sorteo y, por supuesto, es muy especial tener un derbi contra el Athletic en la semifinal. Todos estamos emocionados, pero como has dicho en tu pregunta, estamos centrados ahora en el partido de mañana contra el Elche", ha dicho el estadounidense.

Sin embargo, ha sido inevitable hablar de ese duelo copero de la próxima semana, como por ejemplo, el trabajo mental que se llevará a cabo para esa eliminatoria, con el desgaste emocional que supone un doble derbi a las puertas de una final: "Las aficiones están en el estadio y están ahí para ver el partido y el fútbol, disfrutan del partido y nos apoyarán. Y los jugadores también. Estamos centrados en el partido de mañana. Y eso es lo más importante. No puedes dar el segundo paso antes de dar el primer paso. Por tanto, es lo que tenemos que hacer mañana. Estamos en buena posición para atacar en la Liga. Y para nosotros es un partido importantísimo".

En su intención por sacarle algo más del derbi de Copa, Matarazzo volvió a posponer ese análisis a después del partido de LaLiga ante el Elche: "Esto hablaremos en la semifinal de la Copa la semana que viene. Pero como ya he dicho antes, estamos centrando en este partido y las soluciones son para el partido de mañana. Estamos enfocados y nada más en este momento pero buen intento".

Las rotaciones serán importantes con la Copa

"Tomamos decisiones inteligentes para tener los mejores jugadores posibles en cada partido. Y, si es necesario, si alguien tiene que descansar, si no se siente bien, esto se llevará a cabo. Si alguien se siente bien, jugará. Todavía no está claro cuándo jugamos. También hay una diferencia si jugamos el martes o el miércoles. Y luego tomaremos esas decisiones inteligentes para tener el mejor once en el campo para ambos partidos".

El 'You have been Matarazzed' se ha vuelto viral

"Creo que Jon Martín, hace un par de semanas, me lo enseñó. No sé realmente lo que significa, pero me mostró una imagen. Pero me tendrías que explicar lo que significa. Nunca he oído este verbo antes. No tengo ni idea lo que significa".

El rival en LaLiga: el Elche

"Los chicos van bien, pero es el tercer partido donde solo tenemos dos días de descanso. Hay que ver lo que hacemos, pero es suficiente, estamos preparados para el partido mañana. Es lo que siento yo. Tenemos que rotar un par de jugadores, lo haremos, para que tengamos bastante potencia y bastantes metros en el campo. Esperamos un equipo que juega un fútbol atrevido, muy ofensivo, con una orientación de posesión, con muchos movimientos en su línea defensiva que hace difícil hacer una presión alta. Generalmente, hacia delante tienen mucho movimiento y cambios de posición y en el esquema que hace difícil defenderles. Estamos en un buen momento, tenemos distintas opciones de cómo abordar este partido mañana. Cuando tengamos el balón, será el momento de jugar. Y jugar de manera directa, buen fútbol, hacia la portería contraria, hacia el gol, con más estructura y más inercia de lo que vimos en el último partido. Y tengo la sensación de que los chicos están preparados".