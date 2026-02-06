Éder Sarabia, rehúye de lo negativo frente a la Real Sociedad: “No me preocupa la racha; me ocupa ser mejores cada día”

El Elche CF visita a la Real Sociedad en Anoeta durante la jornada 23 de LaLiga. En la previa, su entrenador, Éder Sarabia, analizó con amplitud el mercado de invierno, el momento del equipo y el desafío deportivo que supone medirse a un rival en alza, dejando varios mensajes de fondo sobre el proyecto y la mentalidad del vestuario

El Elche afronta la segunda mitad de la temporada con la necesidad de estabilizar resultados y consolidar sensaciones. Aunque la clasificación ofrece cierto margen respecto al descenso, en la previa del duelo ante la Real Sociedad en Anoeta, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga, Sarabia dejó claro que el foco no está en la tabla, sino en el proceso diario. “No pensamos ni en descender ni en Europa, pensamos en cada día y en ser mejores”, explicó el técnico.

El mercado de invierno y los refuerzos

El entrenador franjiverde reconoció que el mercado no fue sencillo, pero sí necesario para equilibrar la plantilla. “No estoy satisfecho del todo, pero era lo que necesitábamos”, admitió, satisfecho con haber reforzado las posiciones necesarias: “En el lado derecho teníamos que reforzarnos y han llegado Tete Morente y Buba Sangaré”.

También valoró otras incorporaciones: “Lo de Lucas Cepeda era una oportunidad que ya habíamos intentado en verano”, explicó. Además de justificar algunas incorporaciones: "La llegada de Gonzalo Villar se dio por oportunidad de mercado y por posibles salidas”.

La figura de Christian Bragarnik y el respaldo al proyecto

Sarabia destacó de forma explícita el papel del propietario del club, Christian Bragarnik, y la confianza mutua. “Cuando Christian habla transmite seguridad y claridad”, afirmó.

Pese a la derrota reciente ante el Barcelona, el entrenador extrajo conclusiones positivas: “Hicimos un gran partido contra el Barça”. Mostrándose satisfecho en el análisis del encuentro: “Les llevamos a un nivel de exigencia brutal; hacía tiempo que no veía a un equipo transmitir tanta fortaleza”. Y añadió un dato revelador: “Ellos hicieron un 30-40% más de sprints y esfuerzos de alta intensidad”.

Estado físico y gestión de la plantilla

Sarabia actualizó la situación de varios jugadores, arrojando un poco de luz a la convocatoria. “Pedro está al 100% y ya con alta competitiva”, confirmó. Por otro lado, “Rafa Mir y Héctor Fort siguen su proceso, pero las sensaciones son buenas”, anunciaba.

Sobre Buba Sangaré, aclaró: “Viene para estar con nosotros, aunque arrastra una pequeña lesión”.

El técnico también contextualizó las salidas de Álvaro Núñez y Rodri Mendoza, ambas operaciones como parte natural del proyecto. “Álvaro Núñez nos ha dado mucho, pero llevaba tiempo sin poder competir”, explicó. Por su parte, sobre Rodri Mendoza, fue claro: “Ir a un club como el Atlético de Madrid es positivo para todas las partes”.

El análisis del rival, la Real Sociedad

En el apartado táctico, Sarabia anticipa un partido de máxima exigencia frente a la Real Sociedad. “Partidazo, partidazo muy exigente”, subrayó.

El entrenador insistió en la necesidad de controlar detalles clave: “Tenemos que cuidar la salida de balón, las transiciones y las segundas jugadas”. De esta forma, el Elche busca su primera victoria del año fuera de casa, pero Sarabia rehúye dramatismos. “Es un reto romper la racha, pero no desde la obsesión de ganar”, concluyó.

Con ese enfoque, el conjunto ilicitano se prepara para un duelo de alto nivel en Anoeta, convencido de que el crecimiento del equipo, sumado a las nuevas incorporaciones, acabará traduciéndose en resultados, donde sumar ante la Real Sociedad será muy importante.