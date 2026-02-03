El Elche reacciona a la salida de Álvaro Núñez y firma el fichaje de Buba Sangaré

Eder Sarabia ya cuenta con un nuevo refuerzo para la defensa con la llegada del jugador de 18 años, que llega de la Roma y firma una cesión, con opción de compra, hasta final de temporada

El Elche cerró el mercado de fichajes con una nueva incorporación para la plantilla de Eder Sarabia. La crisis de resultados que atraviesa el equipo alicantino ha provocado que la dirección deportiva busque refuerzos para cambiar la situación actual y afrontar la segunda parte de la temporada. De esta manera, tras las llegadas de Gonzalo Villar, Lucas Cepeda y Tete Morente, el club ha hecho oficial la de Buba Sangaré, que viene de la Roma y firma una cesión, con opción de compra, hasta final de temporada, siendo una variante más en al defensa tras la salida confirmada de Álvaro Núñez al Celta de Vigo.

Buba Sangaré, nuevo refuerzo para Eder Sarabia

Buba Sangaré ya es nuevo jugador del Elche. El joven futbolista de 18 años vivirá su segunda etapa en España, ya que en la temporada 2023/2024 defendió los colores del Levante, entre el primer equipo y categorías inferiores, donde disputó un total de tres partidos entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey. Por ello, el defensa viene, principalmente, para sustituir a un Álvaro Núñez que ha salido traspasado al Celta de Vigo, pese a que en el día de ayer la dirección deportiva llegó a a rechazar una oferta por su salida. De esta manera, el jugador, que llega cedido por la Roma, podría debutar oficialmente el próximo sábado ante la Real Sociedad en Anoeta, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.

Por su parte, el conjunto que dirige Eder Sarabia ha comunicado oficialmente la llegada de Buba Sangaré, de esta manera: "El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con la AS Roma para la incorporación de Buba Sangaré, que llega al conjunto franjiverde cedido hasta final de temporada, con opción de compra. Aboubacar Sangaré Traoré (Elche, 06/08/2007) es un lateral derecho formado en las categorías inferiores del Levante UD, antes de continuar su desarrollo en la AS Roma, donde ha crecido en un entorno de máxima exigencia, adquiriendo experiencia, madurez competitiva y capacidad para rendir al más alto nivel. Su regreso al Martínez Valero supone un retorno a su ciudad y la oportunidad de aportar su talento al primer equipo del Elche CF".

Buba Sangaré cierra el mercado de fichajes del Elche

Además, el Elche apunta que Buba Sangaré "destaca por su velocidad, recorrido por banda, intensidad y compromiso defensivo, reforzando la plantilla con talento de la casa. El Elche CF da la bienvenida a Buba Sangaré y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa como jugador franjiverde. ¡Bienvenido a casa!"

De esta manera, Buba Sangaré cierra el mercado de fichajes del Elche, que ha firmado también a Gonzalo Villar, Tete Morente y Lucas Cepeda, cubriendo las zonas más debilitas del equipo de Eder Sarabia, sobre todo tras las salidas de jugadores claves como Álvaro Núñez, al Celta de Vigo, y Rodrigo Mendoza, al Atlético de Madrid.