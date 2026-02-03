Los detalles del fichaje de Álvaro Núñez por el Celta de Vigo: "presiones", dudas de su "compromiso" en el Elche y dinero perdonado

El lateral diestro se ha perdido las tres últimas jornadas de LaLiga por una pubalgia cuando estaba a seis partidos de renovar por un año más de forma automática. Ahora, la afición franjiverde lo critica por ello e incluso el presidente y el propietario del club han mostrado su malestar por una salida que les habría gustado que se produjese "de otra manera"

Sobre la bocina, el Celta de Vigo cerró el mercado de enero con el fichaje de Álvaro Núñez, el tercero tras los de Fer López y Matías Vecino, confirmado también este pasado lunes. No era una prioridad reforzar ahora el lateral derecho, pues Claudio Giráldez había pedido en realidad un relevo para Bryan Zaragoza que no se pudo concretar, pese al ofrecimiento del suizo Joel Monteiro. Sin embargo, en Balaídos han visto en la incorporación del defensor vasco una gran oportunidad tras la que Marco Garcés llevaba tiempo detrás, apostando por formalizar ahora un traspaso a bajo coste y evitar la competencia que podría haberse desatado en verano, cuando ya el nuevo jugador celeste podía quedar libre.

Los números de Álvaro Núñez en el Elche

A sus 25 años, el jugador formado en el Athletic, que también estaba en la agenda del Valencia, está siendo una de las revelaciones en la temporada de su debut en Primera división. En total suma 19 partidos, siendo titular en todos ellos, para un total de 1.652 minutos en los que ha firmado además dos asistencias. Indiscutible para Eder Sarabia, solo se ha perdido de hecho las tres últimas jornadas por una pubalgia. Aunque, a toro pasado, ese problema muscular ha sido puesto en duda por muchos aficionados del Elche, que han criticado con dureza en las redes sociales al ya ex futbolista franjiverde por marcharse a mitad de temporada del club al que llegó hace dos veranos, a coste cero, procedente del Amorebieta, tras haber militado también una campaña en el filial del FC Barcelona.

"Quizás no había mucho compromiso"

El propio presidente del Elche, Joaquín Buitrago, alimentaba esa incertidumbre sobre el compromiso del lateral vasco al valorar el mercado a su salida del Martínez Valero. "Se trataba de dar la mejor solución a una situación que se ha dado. Si está lesionado no lo íbamos a poder utilizar mucho y si no era tanto quizás no había mucho compromiso. Cada uno que siga su camino", señaló.

Bagarnick señala al entorno del jugador: "Se sufren muchas presiones"

Del mismo modo, el propietario de club, Cristian Bragarnik, destacó la “presión” a la que han sometido desde su entorno al zaguero bilbaíno, que tenía firmada una cláusula de renovación automática parta la que solo le faltaban por jugar seis partidos, de ahí que muchos duden de sus problemas físicos, pese a ser defendido públicamente por su entrenador.

“El club tiene convicción, liderazgo y un objetivo claro. El Elche está por encima de cualquier situación y vamos a defender siempre sus intereses. El club le trasladó que la única manera de salir era esta y se llegó a buen puerto. No hay ningún resquemor, aunque nos hubiera gustado cerrar la operación de otra manera. El chico lo ha dado todo, pero a veces se sufren muchas presiones. Tenemos que pensar en el Elche. Álvaro aportó en su momento y ahora hay que pensar en los jugadores que están aquí y quieren estar aquí”, sentenció.

La operación puede superar los 1,5 millones de euros, incluyendo lo que perdona Álvaro Núñez

Tildado de "rata" por muchos seguidores ilicitanos, Álvaro Núñez no ha querido desaprovechar la oportunidad de dar este nuevo salto en su carrera para firmar hasta 2030 con un equipo que compite y lucha por Europa. Todo ello, mediante un acuerdo entre clubes que no fue sencillo. Semanas atrás el Celta ya ofreció 300.000 euros por su pase y ayer mismo elevó dicha oferta hasta el medio millón, siendo rechazada desde el Martínez Valero. Pero cuando se daba por hecho que su llegada a Vigo quedaría aplazada a verano, el trato se cerró en un millón de euros, aunque por diferentes conceptos puede superar los 1,5 millones.

Para que fuese posible, el propio lateral derecho y sus agentes han puesto de su parte, perdonando ambos ciertas cantidades que les correspondían, según la Cadena Cope. Además, se han incluido algunas variables y el Elche también se ha reservado un 10% de su pase de cara a una futura venta. Un negocio que, pese a todo, no ha evitado que su marcha no haya sentado nada bien en el club ni en su afición.