Bryan Zaragoza 'llama' a Luis de la Fuente tras abandonar el Celta de Vigo: "Mi objetivo es ir al Mundial"

El ex jugador del Celta de Vigo ha subrayado que no se ha pensado su decisión de ir a la Roma nada más conocer el interés y que su objetivo de cara a esta temporada es estar en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial

El Celta de Vigo dijo adiós a mitad de la temporada a Bryan Zaragoza. El malagueño no estaba completando, ni mucho menos, buenas actuaciones en el cuadro celeste, pero la Roma se interesó en su fichaje y, según desvela el propio jugador "no se lo pensó". El Bayern Múnich rompió la cesión, pagó por los 'daños' causados y acordó el traspaso a la Roma de Bryan Zaragoza. En su presentación, el andaluz mandó un mensaje a Luis de la Fuente tras abandonar el Celta y aseguró que su objetivo es "ir al Mundial".

Bryan Zaragoza se pone como objetivo el Mundial

La presencia de Bryan Zaragoza en el torneo continental depende, única y exclusivamente, de Luis de la Fuente que, en lo que va de curso, aún no lo ha llamado en ninguna de las convocatorias. "El año pasado participé bastante en la selección a pesar de las lesiones que tuve. Este año no he tenido la oportunidad todavía pero creo que va a llegar pronto. Mi objetivo, uno de ellos, es ir al Mundial", declaró en su primera entrevista con el canal del club 'giallorosso'.

Con la duda en torno a Nico Williams y su pubalgia, Bryan Zaragoza podría tener alguna oportunidad para acudir al Mundial, aunque todo dependerá de su rendimiento en este segundo tramo de temporada con su nuevo equipo, la Roma de Gasperini.

Bryan Zaragoza se presenta a la Roma tras salir del Celta de Vigo

Bryan Zaragoza llegó a la Roma en el último día de mercado, después de interrumpir su cesión en el Celta de Vigo y procedente del Bayern de Múnich. Ni él mismo se esperaba su fichaje. "La oportunidad de jugar en la Roma apareció de la noche a la mañana. De un día par a otro. Me comentaron que era una opción y no dudé ni un segundo. Quería venir a jugar aquí. Agradezco a todos, al club, a Massara (director deportivo) y a Gasperini (entrenador) por la oportunidad", dijo. "He jugado en la Liga y la Bundesliga. No tenía pensado venir a la Serie A, pero así ha surgido. Muchas ganas de conocer esta liga de grandes jugadores y equipos. Es una liga complicada pero vamos a por ello", añadió. El internacional español dejó clara su intención de dejar huella en la capital italiana: "Vengo con expectativas altas. Quiero ser importante. Quiero ganar títulos. Y espero que el año que viene podamos estar en 'Champions'. Siempre he sido un apasionado del regate, del fútbol callejero. Es una de mis grandes virtudes".