El Celta de Vigo cierra el mercado con Matías Vecino tras descartar a Joel Monteiro

El club gallego ha hecho oficial la llegada del mediocentro uruguayo hasta 2027. También intentó firmar a Álvaro Núñez, pero no llegará un relevo para Bryan Zaragoza pese a recibir el ofrecimiento del internacional suizo del Young Boys

En un intenso final del mercado de enero, el Celta de Vigo anunció apenas dos horas antes de que se echara el cierre el fichaje de Matías Vecino, aunque en realidad todo se encontraba acordado desde el pasado domingo. Este mismo lunes por la tarde, el veterano mediocentro uruguayo aterrizaba en la ciudad pontevedresa y se sometía a los exámenes médicos para acabar rubricando el contrato que le unirá al club celeste por lo que resta de temporada y la siguiente, tras llegar a coste cero. De este modo, se convierte en el segundo refuerzo tras la repatriación de Fer López como cedido.

Claudio Giráldez había solicitado la llegada de un centrocampista de su perfil tras las salidas de Damián Rodríguez, cedido al Racing de Santander, y Fran Beltrán, traspasado al Girona, y el director deportivo Marc Garcés ha aprovechado la oportunidad para hacerse con un experimentado jugador que ha logrado desvincularse de la Lazio, donde tenía firmado hasta junio más otra campaña opcional, para arribar como agente libre.

Se reencuentra con Radu y Marcos Alonso

A sus 34 años, Matías Vecino, internacional en 69 ocasiones, acumula una importante carrera en el fútbol italiano, donde ha pasado además por las filas de Fiorentina, Cagliari, Empoli e Inter de Milán, acumulado hasta 312 encuentros en la Serie A. Además, en Balaídos se reencontrará con el portero Ionut Radu y con el defensa Marcos Alonso, con los que ya compartió vestuario en el cuadro interista y la entidad 'viola', respectivamente. Esta temporada, no obstante, sólo ha participado en 14 partidos, ocho de ellos como titular, para un total de 657 minutos.

Lo que no ha llegado finalmente es un relevo para Bryan Zaragoza, cuya marcha a la Roma tras romper la cesión pactada en verano con el Bayern Múnich también se ha hecho oficial este lunes. Giráldez había asegurado que lo "ideal" había sido fichar a otro extremo, para lo cual se ha negociado sin éxito con un tapado, si bien al mismo tiempo aseguró tener "planes B o C en el equipo, y también soluciones en el filial", para suplir la baja del jugador andaluz.

El fichaje de Álvaro Núñez, aplazado a verano

Además, en las últimas horas el Celta ha intentado también el fichaje del lateral derecho Álvaro Núñez, pero el Elche no aceptó su oferta de 500.000 euros e hizo saber a los dirigentes gallegos que no bajaría sus pretensiones de 1,5 millones. Por ello, dicha opción fue aparcada finalmente con la intención de retomarla el próximo verano, cuando podría llegar también a coste cero al acabar contrato.

Joel Monteiro, también ofrecido a Getafe y Mallorca

De manera paralela, sobre la mesa de Marco Garcés también ha estado el ofrecimiento de Joel Monteiro, espigado atacante suizo de 26 años que puede actuar tanto en banda izquierda, con lo que podría haber sido el sustituto de Bryan Zaragoza, como en el costado diestro o en punta. Según el Podcast TQHT, también Getafe y Mallorca recibieron el ofrecimiento del jugador del Young Boys de ascendencia portuguesa, que buscaba una salida de su actual equipo tras desarrollar toda su carrera en el país helvético, con cuya selección absoluta ha sido internacional en cinco ocasiones.