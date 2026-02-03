El Celta de Vigo gana la batalla y se hace con el fichaje de Álvaro Núñez

El Celta de Vigo, sobre la bocina, cerró el fichaje de Álvaro Núñez que abandona el Elche y recala en las filas del conjunto dirigido por Claudio Giráldez

Sobre la bocina y con el mercado de fichajes a punto de cerrar, el Celta de Vigo cerró dos incorporaciones para reforzar la plantilla tras las cinco salidas que se han producido en el club celeste en este mercado de fichajes. La llegada de Vecino era conocida por todos, aunque no fue la última ya que, 'in extremis, el Celta de Vigo logró ganar la batalla al Elche y cerrar el fichaje de Álvaro Núñez para reforzar el carril izquierdo de cara a una segunda vuelta que apunta a ser prometedora para el club gallego.

El Celta ficha a Álvaro Núñez

El carrilero Álvaro Núñez se convirtió este lunes en el tercer y último fichaje invernal del Celta, al que llega procedente del Elche y con el que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2030. El futbolista vasco, pilar fundamental en el esquema de Eder Sarabia, finalizaba contrato con el Elche el próximo mes de junio, aunque tenía un año más opcional si alcanzaba los 25 partidos oficiales. Hasta la fecha, había disputado 19 encuentros, todos ellos como titular, pese a perderse los últimos tres por una pubalgia. El Celta cierra el mercado de fichajes invernal con cinco salidas (Tadeo Allende, Luca de la Torre, Damián Rodríguez y Bryan Zaragoza) y tres incorporaciones (Fer López, Matías Vecino y Álvaro Núñez). Las conversaciones por el futbolista se intensificaron en el último día de mercado, aunque en un principio el Elche se cerró en torno a la salida del futbolista que, finalmente logró que desde el club ilicitano le abriesen las puertas para salir rumbo a Vigo.

Comunicado del Celta de Vigo anunciando el fichaje de Álvaro Núñez

"El Celta y el Elche CF han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Álvaro Núñez, que se convierte en el tercer fichaje del conjunto celeste en este mercado de invierno. El futbolista bilbaíno, pendiente de la revisión médica, firma contrato hasta junio de 2030... Álvaro Núñez es un defensa de perfil ofensivo, al que le gusta asumir protagonismo en el carril, participar en el juego combinativo y llegar con criterio a la línea de fondo. Destaca por su intensidad, tanto en tareas defensivas como ofensivas, por lo que aporta dinamismo, trabajo físico y precisión en los centros, además de capacidad para buscar el disparo desde posiciones avanzadas. Se trata de un futbolista con hambre competitiva y margen de crecimiento que encaja plenamente en la idea deportiva del club. El Celta da la bienvenida a Álvaro Núñez y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa deportiva defendiendo el escudo celeste", recoge el comunicado emitido por el Celta de Vigo en sus redes sociales para anunciar el fichaje del lateral izquierdo.