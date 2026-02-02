Barça - Fenerbahçe: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Barça recibe al campeón y líder de la Euroliga en medio de su peor racha con Xavi Pascual, tras encajar tres derrotas consecutivas

El Barça tiene la posibilidad de 'vengar' una de las pocas derrotas de la Euroliga desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo ante un Fenerbahçe que le derrotó en Estambul con una falta polémica en el último instante. El problema es que lo hará en pleno bache de resultados.

Pese a la recuperación de Will Clyburn, el Barça vive su peor racha desde el regreso de Pascual. Tras 12 victorias consecutivas en ACB, ha perdido sus dos últimos partidos, a los que hay que unir la derrota en Atenas de la pasada jornada de la Euroliga ante el Olympiacos.

Pese a ello, en el Pabellón de la Paz y la Amistad de la capital helena, el conjunto blaugrana dio la cara y fue por delante hasta el tramo final. Aunque al igual que en Murcia este domingo, demostró que en este tramo de la temporada le está costando llegar bien al final de los encuentros.

Falta le hará resolver este problema ante el vigente campeón de la Euroliga, un Fenerbahçe que tuvo un arranque de competición muy irregular, pero que ha enderezado su trayectoria hasta el punto de alcanzar el liderato la pasada jornada. El equipo turco llega liderado por el ex del Barça Sarunas Jasikevicius y con el escolta Scotie Wilbekin, que reapareció este fin de semana después de más de tres meses de ausencia.

No obstante, también tiene las bajas importantes de los pívots Chris Silva -al que quería el Barça en este mercado- y Jilson Bango, además de la del base Arturs Zagars, y las dudas de los exteriores Melih Mahmutoglu y Devon Hall.

A qué hora es el Barça - Fenerbahçe de la jornada 26 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Fenerbahçe, perteneciente a la jornada 26 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 3 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona.

Dónde ver en TV y online el Barça - Fenerbahçe de la jornada 26 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Fenerbahçe se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M Plus+ y M+ Deportes 2 (diales 7 y 64).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.