Scariolo desvela una nueva baja en el Real Madrid y lanza un órdago antes de visitar al Panathinaikos

El entrenador madridista avisa a los suyos que para ganar este martes en el OAKA y mejorar fuera de casa deben tirar de carácter

Tras la inesperada y decepcionante derrota en París de la pasada semana, el Real Madrid afronta una semana durísima en la Euroliga, que abre ante el único equipo que le ha ganado en competición europea en Madrid, el Panathinaikos, y completa el jueves ante el Dubai Basketball de Dzanan Musa.

Ambos partidos son a domicilio, que es el único lunar madridista en los dos últimos meses de competición. Los de Sergio Scariolo han mejorado notablemente y han conseguido una regularidad que no tenían a principios de temporada, pero siguen ofreciendo un rendimiento muy inferior lejos de los suyos. No siempre se ha transformado en derrotas, como en París, pero sí ha dejado dudas y frente a equipos de este potencial (Panathinaikos y Dubai), el Madrid no puede tener altibajos.

“Tenemos partidos fuera de casa seguidos en los que podemos intentar crecer en esta faceta. Me parece casi la única en la que tenemos que dar un salto. Todas son mejorables, pero aquí hay que dar un buen paso", avisa Sergio Scariolo en la previa del duelo y avisa a los suyos de que esta vez no pueden descuidarse.

“Será un partido difícil por la situación ambiental y la calidad del rival. Todos los partidos fuera de casa son difíciles y este pertenece a la categoría de muy difícil”, añade el italiano, que sabe lo que se va a encontrar en el OAKA, un ambiente hostil, pero que también puede enrarecerse después del último choque del presidente del Panathinaikos con sus jugadores y técnico.

Pese a ello, el exseleccionador español no quiere pensar en ello y sí en el gran potencial deportivo que tiene el Panathinaikos. “Es el equipo que menos triples tira de toda la Euroliga y el que menos mete. Tiene muy buenos jugadores exteriores, pero la clave es proteger la pintura. Es un rival que te va a proponer un volumen muy alto de pick&roll y de aclarados”, indica sobre el planteamiento de partido que espera.

Scariolo pide valentía a sus jugadores

Scariolo cree que la mentalidad de sus jugadores puede ser clave en un duelo así. "Ganar es más cuestión de valentía, confianza, carácter, personalidad y prioridad de ver la importancia del partido a estas alturas”, indica sobre sumar en un pabellón donde esta temporada han ganado el Barça y el Valencia Basket.

El Panathinaikos, no obstante, ganó en Madrid en lo que fue un punto de inflexión para los blancos. En un partido en el que, pese a todo, el italiano no salió decepcionado por la derrota. “El enfrentamiento en Madrid ha sido uno de los pocos que sentíamos que todo lo que estamos haciendo no era suficiente porque el rival iba un paso por delante. Es una experiencia válida y útil. Es un rival de un talento enorme, con experiencia, calidad técnica y física, máximo nivel europeo, así que es una buena oportunidad para demostrar que podemos competir contra esta clase de rivales”, destaca.

El entrenador del Real Madrid, por último, señaló que va a poder contar con Andrés Feliz y con Alberto Abalde, aunque reconoció que no están al cien por cien. Y confirmó la baja del argentino Gabriel Deck. "El que no estará es Deck. Dentro del protocolo general que tenemos para cuidarle, necesita parar unos días para recuperar una eficiencia total por sus características”, confirmó Sergio Scariolo.