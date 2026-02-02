Carlos Alcaraz cambia de planes y no estará en Rotterdam

La victoria de Carlos Alcaraz en Australia empieza a generar cambios en los planes del murciano, que ha decidido saltarse el torneo de Rotterdam, donde defendía el título y volverá al circuito la semana siguiente en Doha

El primer gran momento de este 2026 en el tenis llegó este domingo con la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, superando a Novak Djokovic y rematando el Grand Slam, convirtiéndose en el más joven en lograrlo. Para poder llegar a ello ha pasado por unos días muy duros, especialmente en una semifinal agónica en la que le puso contras las cuerdas Alexander Zverev y también en la mencionada final. Por eso ahora le ha tocado darle una vuelta a sus siguientes pasos y tras alzar la corona en Melbourne, ha decidido hacer un gran cambio en su calendario y no estará la próxima semana en Rotterdam, donde defendía su corona de campeón de 2025.

Como se temía después de ver lo que han sido los últimos partidos del murciano en Australia, el tenista español no defenderá su título, tal y como han confirmado este lunes los organizados del evento neerlandés: "El ganador del Open de Australia llegó a la conclusión de que, tras el esfuerzo realizado durante las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción", estas eran las palabras de Alcaraz al respecto: "Tras consultarlo con mi equipo, tuve que tomar la difícil decisión de retirarme del ABN AMRO Open. Necesito tiempo para descansar después de la larga serie de partidos en Australia. Es una decepción no poder volver después de mi título del año pasado. Lo pasé muy bien el año pasado en Róterdam y espero volver pronto. Deseo a los aficionados y a la organización una semana estupenda". Ahora volverá en Doha el día 16 de este mes.

El director del torneo, Richard Krajicek, señala en la web del certamen que "el Open de Australia fue largo y duro para Carlos. Es una gran pena, tanto para él como para nosotros, que sus magníficos resultados allí le impidan participar en Róterdam".

Un cuadro de nivel aún sin Alcaraz

Con la baja de Alcaraz, el alemán Alexander Zverev se convierte en el primer favorito. El número cuatro del mundo tendrá como rivales al finalista del año pasado, un Alex de Miñaur que complicó a Carlitos, además de a dos 'top tens' como Felix Auger-Aliassime y Alexander Bublik, o a alguien que lo era hasta una complicada lesión, Jack Draper. También participarán los antiguos ganadores Daniil Medvedev y Stan Wawrinka, que se despide del tenis este 2026. El puesto de Alcaraz lo ocupará Giovanni Mpetshi Perricard, el primer suplente en la lista de inscritos.