Mallorca - Sevilla, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports entre Mallorca y Sevilla desde Son Moix...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que cierra la jornada 22 de LaLiga entre Mallorca y Sevilla desde Son Moix...

A la espera de conocer los onces oficiales en unos momentos, os dejamos las posibles alineaciones de Mallorca y Sevilla, cortesía de nuestro compañero Óscar Murillo...

¡Sorpresa en el once del Sevilla con la presencia de Neal Maupay! Apenas lleva unos días en Sevilla pero a las primeras de cambio Matías Almeyda lo pone como titular, veremos cómo se da el debut del francés. Otras de las novedades en el once es la presencia de Cardoso en el centro de la defensa en lugar del sancionado Gudelj y por delante de Castrín.

Mallorca y Sevilla cierran este lunes la jornada 22 de LaLiga EA Sports en un partido entre rivales directos en la lucha por salir del descenso los primeros, y distanciarse aún más los segundos. El Mallorca es actualmente el antepénultimo, marcando la frontera de los equipos que descienden a Segunda con 21 puntos, aunque tiene la oportunidad de salir de ahí y alcanzar al Sevilla, que es décimocuarto con 24 puntos. Incluso el empate le vale a los bermellones para dejar esa plaza y cambiarla por el Rayo Vallecano, que tan solo tiene un punto más que ellos.

Arrasate tiene como principal duda para conformar el once la presencia de Antonio Raíllo, quien se probó en el último entrenamiento y podría forzar ante la baja confirmada de Kumbulla por molestias físicas, dejando en el aire la línea defensiva del cuadro balear. Por su parte, Almeyda ha recuperado a Alexis Sánchez, pero no ha querido forzar con Azpilicuta y Nianzou, ya que recuperados pero con pocos entrenamientos grupales.

Siguen fuera del grupo dos extremos, Januzaj y Vargas, mientras que el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien ante el Athletic Club vio la quinta tarjeta amarilla, está sancionado, aunque Batista Mendy, que por ese mismo motivo de acumulación de amonestaciones estaba suspendido ante el conjunto bilbaíno, vuelve a ser alta.