Jagoba Arrasate apela a la unión y la humildad antes del duelo clave frente al Sevilla

En la previa del último partido de la jornada 22 de LaLiga, el técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, compareció ante los medios para evaluar a su rival, el Sevilla FC, hablar de la enfermería y la situación del equipo mientras la temporada se aproxima a su recta final con la permanencia como objetivo primordial

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, compareció este domingo por la tarde en la sala de prensa de Son Moix para analizar el partido de este lunes frente al Sevilla, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga. Un encuentro que el técnico calificó sin rodeos como “muy importante” dentro del camino hacia el gran objetivo de la temporada: la permanencia.

Arrasate dejó claro desde el inicio que la segunda vuelta ya se vive como una cuenta atrás. “Cuando estás en la segunda vuelta empiezas a quitar hojas del calendario y necesitas ganar. Venimos de una experiencia positiva en casa hace quince días, donde conectamos con la afición, y mañana tenemos que hacer lo mismo para dar un paso en la clasificación que nos vendría muy bien”, explicó.

Dudas con Raíllo y buenas noticias en la enfermería

En el apartado físico, el técnico bermellón confirmó que Manu Morlanes está plenamente recuperado y que Toni Lato también estará disponible tras reincorporarse al final de la semana. La principal incógnita sigue siendo Antonio Raíllo. “Ha hecho un gran esfuerzo por querer estar, pero todavía no está al cien por cien. Sabemos lo que eso supone y tenemos muchos partidos por delante. Hasta última hora no decidiremos”, apuntó Arrasate, dejando abierta la puerta a una decisión conservadora.

Un Sevilla reconocible y peligroso, y nada más

Sobre el rival, el técnico vasco destacó la identidad clara del conjunto andaluz. “Es un equipo muy valiente, con una forma de defender muy marcada, que va a los duelos y corre bien. Ha tenido una mala racha y ausencias por la Copa África, pero con la recuperación de jugadores importantes arriba es un equipo más potente. Además, está más cómodo fuera de casa que en su estadio”, analizó.

Cuestionado por el mercado de fichajes, Arrasate fue tajante: ahora solo existe el partido. “Estoy muy enchufado con el partido de mañana. A las once y pico ya me enteraré de cómo ha terminado el mercado. Confío en la dirección deportiva desde el minuto uno y creo que es momento de unión, no de separar”, afirmó.

En esa línea, insistió en que cualquier valoración sobre incorporaciones o salidas llegará después del choque ante el Sevilla: “Mañana por la noche o en la siguiente rueda de prensa me podréis preguntar qué me parece el mercado”.

Defensa de Muriqi y foco en lo deportivo

El técnico también salió al paso de la polémica generada por unas declaraciones de Vedat Muriqi. “Si escuchas toda la entrevista cambia la percepción. Tenemos que cuidar a Muriqi. Llega a catorce goles y es nuestro jugador referencia. Nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro: entrenar y competir”, señaló, restando importancia al ruido externo.

Con 21 puntos en 21 jornadas, Arrasate reconoció que la situación no es la ideal, pero pidió no caer en el nerviosismo. “Tenemos que tener más puntos que jornadas para ir en la dirección correcta. Podemos hacer las cosas desde el miedo o desde el amor. Desde el miedo te fijas en los demás; desde el amor puedes construir algo más sólido. Preferimos optar por lo segundo”, reflexionó.

Las claves para salir adelante

Uno de los mensajes más repetidos de la comparecencia fue la importancia del factor psicológico. “Primero está la persona y luego el futbolista. Cuando caes en descenso puedes entrar en una situación desagradable, pero hay que mantener la cabeza fría. La tecla es la humildad, el trabajo y el grupo. La táctica es importante, pero esto lo es más”, aseguró.

Arrasate también puso el foco en los números defensivos del equipo. “Hemos marcado 24 goles, al gol llegamos, pero hemos encajado 33 y eso nos está lastrando mucho. Es muy peligroso. Tenemos que mejorar desde la solidez, el rigor táctico, la concentración y la solidaridad. Es un tema coral”, explicó.

Mensaje final a la afición en Son Moix

Para cerrar, el entrenador lanzó un mensaje directo a la grada de Son Moix: “El día del Atlético sentí que el público estaba con el equipo. Mañana espero lo mismo: hacer un buen partido, conectar con la grada y celebrarlo juntos”.

Mallorca y Sevilla se juegan mucho más que tres puntos este lunes y Arrasate lo tiene claro: el camino pasa por la unión, la calma y la convicción de que aún hay margen para llegar a la meta, la permanencia, mientras llegan los posibles últimos refuerzos invernales.