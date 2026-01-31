Datro Fofana, objetivo de un Mallorca que ya ha realizado una oferta por su fichaje

El delantero de Costa de Marfil podría llegar cedido de manera inminente al conjunto de Jagoba Arrasate, que ha realizado una propuesta por su llegada, pese a que tiene contrato con el Chelsea hasta junio de 2029

El Mallorca trabaja de manera insistente en la recta final de este mercado de fichajes de enero, que pone punto final el próximo día 2. La situación del equipo de Jagoba Arrasate en este momento de la temporada obliga a la dirección deportiva a buscar nuevos refuerzos para encarar la última parte de la 2025/2026. En este sentido, el nombre de Datro Fofana irrumpe con fuerza en las últimas horas, con el que se trabaja desde el conjunto balear en una cesión. Además, el delantero de 23 años, cedido por el Chelsea en el Karagurumruk, ya tiene una oferta encima de la mesa.

Jagoba Arrasate, con la puerta abierta a nuevas incorporaciones

Jagoba Arrasate se mostró muy claro en la rueda de prensa previa al choque ante el Atlético de Madrid, de la pasada jornada de LaLiga EA Sports, en torno al mercado de fichajes y las necesidades del Mallorca: "Está todo abierto y nunca sabes lo que puede pasar, pero tanto la dirección deportiva como yo sabemos que tenemos que reforzarnos y no debilitarnos. Ahora mismo estamos centrados en el partido de mañana sabiendo que en esta última semana puede haber novedades. Pero esas novedades deberían ser para reforzar el equipo y no al revés". En este sentido, el Mallorca vive una situación delicada en el campeonato doméstico, donde se encuentra en puestos de descenso con 21 puntos, a uno del Getafe y Rayo Vallecano. Además, el conjunto balear viene de firmar tres derrotas en cuatro encuentros en este arranque de año. Tras ello, el equipo pone el foco en el importante choque de mañana frente al Sevilla en el Son Moix, que viene por su parte de conseguir los tres puntos contra el Athletic Club en el Sánchez-Pizjuán.

Por ello, desde el Mallorca mantienen la puerta abierta a fichajes, con diferentes nombres que han sonado para su llegada a Son Moix. No obstante, el de Datro Fofana ha irrumpido con fuerza en las últimas horas, ya que la dirección deportiva está trabajando en la cesión del delantero de 23 años, tal y como ha informado el Diario Marca. Sin embargo, el conjunto de Jagoba Arrasate cuenta también con la competencia del Auxerre, que mantiene conversaciones con el Chelsea, club del que es procedente el jugador de Costa de Marfil, como ha comentado el medio anteriormente citado. Por ello, el futbolista rompería su cesión con el Karamguruk, donde ha logrado ocho goles en 15 partidos, entre la Superliga de Turquía y la Copa.

Datro Fofana, nueva variante para la delantera del Mallorca

De esta manera, Datro Fofana se convertiría en una nueva variante para Jagoba Arrasate de cara a la delantera del Mallorca, donde está apostando en los últimos partidos por la dupla formada por Muriqi y Mateo Joseph. Además, el conjunto balear viene de lograr cuatro goles en los últimos cuatro encuentros de LaLiga EA Sports, sumado a la contundente derrota en la pasada jornada ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por ello, la llegada del delantero de Costa de Marfil podría servir también para darle más descanso a jugadores con más minutos en las piernas en la parte de arriba del once, como es el caso del delantero de Kosovo, que logró un hat-trick frente al Athletic Club.