Pablo Maffeo, muy bien colocado en la renovación del lateral derecho del Valencia

El conjunto che sigue dando pasos en sus intenciones de renovar dicha demarcación para la 26/27; todo apunta a que Thierry y Saravia saldrán en verano, quedándose tan solo Foulquier en esa demarcación

A la espera de poder certificar la permanencia en el tramo final de la temporada, en el Valencia ya se trabaja en la planificación deportiva de la próxima campaña, la 26/27, siendo la posición del lateral derecho una de las que se van a reforzar con total seguridad. A día de hoy el Valencia cuenta con tres futbolistas para esa demarcación, aunque uno de ellos no jugará hasta la próxima por lesión, Dimitri Foulquier, y curiosamente es el único que tiene asegurada su puesto en la plantilla che.

De ahí que el Valencia haya puesto sus ojos en el lateral derecho del Mallorca Pablo Maffeo. Al catalán le queda un año más de contrato con el conjunto bermellón y está siendo importante en la lucha por la permanencia tanto con Jagoba Arrasate ante y ahora con Martín Demichelis. El de Sant Joan Despí ha sido titular en 22 de las 24 ocasiones que ha jugado esta campaña pero cada verano se habla de su posible salida de la isla. Su situación personal no ayuda, ya que tiene a su hija viviendo en Valencia, lo que sería sin duda un factor importante para que pudiera acabar recalando en Mestalla.

Según apunta Tribuna Deportiva, el nombre del lateral bermellón es uno de los mejor colocados para acabar vistiendo la elástica blanquinegra, ya que al quedarle un solo año de contrato, su llegada podría producirse en condiciones ventajosas para el club che. Aunque antes habrá que ver como el Mallorca en Primera, ya una posible negociación variaría con el club balear en Primera o en Segunda.

La hoja de ruta del Valencia en el lateral derecho

En un primer momento, la idea de Ron Gourlay el próximo verano pasaba por renovar a Thierry Correia y buscarle una saluda a Foulquier. Sin embargo, los acontecimientos han cambiado en las últimas semanas. A la lesión del francés, lo que implica que costaría más encontrarle equipo el próximo verano, se ha sumado el irregular rendimiento del portugués, que acaba contrato el próximo 30 de junio.Por ello, ahora mismo en la planta noble de Mestalla se inclinan más por dejar salir definitivamente al luso y buscarle competencia a Foulquier, toda vez que resulta casi imposible pensar que Renzo Saravia, que ha llegado en marzo para suplir la lesión del galo, vaya a continuar en Mestalla más allá del verano, pues todavía no ha podido debutar ya que se encuentra con un plan de puesta a punto particular tras estar sin equipo desde el pasado mes de diciembre.