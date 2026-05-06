Cömert sigue sumando el interés de clubes por si queda libre en verano: el Valencia no ha decidido

El central del Valencia, con el fuerte interés de varios clubes en Italia, Rusia o España, también acumula ahora pretendientes en Alemania, aunque sigue esperando la decisión del club che

Eray Cömert está a punto de volver a la titularidad con el Valencia. El central suizo, ya recupero pero sin ritmo para jugar, fue suplente el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid, pero tras una semana entrenando a tope y con total normalidad, el suizo apunta a volver al eje de la zaga donde tan buen rendimiento ha dado este 2026 junto a César Tárrega.

Y como es lógico, su buen hacer dentro del campo le está sirviendo para ganarse un nuevo contrato, no en el Valencia, pues en Mestalla todavía no han decidido si presentarle un oferta de renovación al helvético aunque su acaba el próximo 30 de junio, pero sí en el extranjero.

Desde hace semanas que al zaguero che se le viene relacionando con equipos como la Fiorentina o la Lazio en Italia, con el CSKA de Moscú ruso e incluso con Osasuna aquí en España, pero ahora también se han sumado un par de clubes de la Bundesliga, precisamente donde su agencia de representación, EMG Mundial, tiene su sede principal y muchos futbolistas jugando para la competición alemana.

La Bundesliga se suma al interés por Cömert

Según apunta Tribuna Deportiva, el central del Valencia también está en las agendas de equipos como el FC Union Berlín y del FSV Mainz 05, equipos de la zona media de la tabla. El club de la capital alemana tiene en mente llevar a cabo una renovación de su defensa y por ello busca refuerzos con experiencia.

Mientras que el equipo de Maguncia, que esta campaña ha alcanzado los cuartos de final de la Conference League, busca un perfil del suizo teniendo además el aliciente de que su técnico, Urs Fischer, ya ha dirigido antes al suizo en el Basilea. De momento, en ninguno de los dos casos se han producido más contacto que el de un claro interés, pero sin llegar a una fase más avanzada.

El central ya decidió en su momento esperar a sellar la permanencia para comenzar a decidir su futuro, el cual quiere tener cerrado antes de poder ir al Mundial con su país. Sigue esperando al Valencia, que de momento no ha movido ficha, o que pueda cristalizar el interés de algún otro equipo de LaLiga, donde priorizaría continuar su carrera a sus 28 años. Como en el caso de Dimitrievski, el Valencia aplaza cualquier decisión definitiva sobre futuros contratos a sellar antes el objetivo de la permanencia.

De descartado a titular en cuatro meses

La situación de Eray Cömert ha cambiado como de la noche al día esta temporada. Tras dos cesiones consecutivas en la 23/24 y la 24/25 a Nantes y Real Valladodid respectivamente, este pasado verano el Valencia no le encontró acomodo pese a ser uno de los jugadores llamados a salir de Mestalla. Tampoco nada de lo que le llegó al suizo le convenció y acabó quedándose como cuarto central por detrás de Tárrega, Diakhaby y Copete.

Sin embargo, la plaga de lesiones que asoló al centro de la defensa, ya le permitió tener sus primeros minutos en octubre y noviembre antes las molestias musculares de sus compañeros. Titular en la Copa del Rey hasta cuartos de final, fue a partir de enero, cuando Diakhaby y Copete cayeron lesionados de gravedad, cuando el suizo pasó de cuarto central a titular.Un total de once partidos consecutivos siendo titular en LaLiga, marcando además ante Espanyol y Alavés, hasta que se lesionó en el tramo final del choque frente al Elche. Tras dos jornadas fuera por su lesión en los músculos abdominales, ya volvió a la convocatoria ante el Atlético pero todo apunta que será este domingo, frente al Athletic en San Mamés, cuando vuelva al once junto a Tárrega para ayudar al Valencia a encontrar tres puntos con los que acercar la permanencia.