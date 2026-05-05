Alerta con Marius Marín en el Sevilla: "La lesión es más grave de lo que se esperaba"

Fuentes próximas al Pisa consultadas por ESTADIO reportan malas noticias al Sevilla sobre el estado del objetivo gratis de Cordón para el centro del campo, lo que genera dudas de cara a verano

Marius Marin sigue en el dique seco por una lesión peor de lo que parecía.IMAGO

Ahora mismo en Nervión se centran, obviamente, en la lucha de la permanencia y se ha aparcado la planificación después de haber avanzado en una serie de operaciones de cara a la 26/27, entre otras cosas, porque todavía no está definido en que categoría jugará la próxima temporada.

Esta congelación de los movimientos no quiere decir que Antonio Cordón permanezca de brazos cruzados, pues se mantiene atento al mercado y a la evolución de los objetivos señalados para el próximo proyecto, entre los que se encuentra el pivote rumano Marius Marin, ente las preferencias del extremeño para fortalecer el centro del campo al llegar libre.

De ese modo, el director de fútbol, que en su momento viajó a Italia para avanzar en su incorporación, está pendiente del estado físico del centrocampista después de que cayera lesionado a mediados de marzo en el partido contra el Cagliari.

Malas noticias con Marin desde Italia

Y lo cierto es que los informes que llegan desde Italia no resultan nada halagüeños y han encendido las alarmas en la dirección deportiva después de que una lesión grave haya dejado en el alambre en el acuerdo alcanzado para el fichaje de Patrik Mercado.

El parte médico apuntó por entonces que sufría una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, pero que no revestía gravedad y llegó a decir el entrenador del Pisa, Oscar Hiljemark, que podría reaparecer tras el parón de selecciones, el 19 de abril, contra el Genoa, pero lo cierto es que han pasado los partidos y sigue sin entrar en las convocatorias.

De hecho, se aproxima a los dos meses en el dique seco y se ha perdido un total de seis partidos, el último contra el Lecce el pasado viernes, en el que se consumó el descenso del cuadro pisano.

También se perderá el próximo partido por complicaciones en su lesión

Además, tampoco está previsto que reaparezca el próximo fin de semana contra el Cremona, porque como apuntan a esta redacción, el futbolista sigue sin incorporarse a los entrenamientos, reflejo del alcance de su problema físico.

Tanto es así que fuentes cercanas al Pisa consultadas por ESTADIO Deportivo afirman que "la lesión de Marin es más grave de lo que se esperaba en un principio" y ya está en duda si volverá a vestir la camiseta del Pisa en lo que resta de curso.

Descartada de raíz su renovación, saldrá libre con todo en el aire

No en vano, el descenso ha terminado de cerrar la ya casi descartada vía de la renovación, por lo que tras un largo periplo en el Pisa, Marin iniciará una nueva etapa a sus 27 años y lo cierto es que le gusta la opción de recalar en España en un club como el Sevilla.

No obstante, esta lesión que no termina de dejar atrás podría ser un obstáculo para esta operación, ya que en Nervión no quieren asumir riesgos de ningún tipo en esta parcela, tras lo ocurrido con otros jugadores como Nianzou o Marcao, o con el propio Patrik Mercado. Ahora mismo, todo está en el aire.