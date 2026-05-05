Castrín da la razón al árbitro en el gol anulado, pero Iturralde no está de acuerdo

"Tengo que activarme antes, exigirme un poquito más ahí", reconoce el central gallego, que se dio cuenta sobre el campo de que él era el culpable, aunque el analista y ex árbitro de la Cadena Ser "habría dado validez" al 2-0 de Agoumé

"Pues, si te soy sincero, no la he visto. En el campo me doy un poco cuenta de que creo que es por mí, porque vengo desde muy atrás. La verdad es que no la he visto repetida. Es una putada; tengo que activarme antes, ya que en este caso no podemos conceder ya ninguna de ésas. Tengo que exigirme un poquito más ahí, pero bueno, son lances del juego", apuntaba en 'El Larguero' de la Cadena Ser un Andrés Castrín que, en cierta forma, daba la razón a Martínez Munuera en el gol anulado a Lucien Agoumé por lo que se conoce como interferencia de un futbolista (el zaguero gallego) que parte en posición ilegal e interviene de alguna manera en la acción, condicionando su resultado.

El ex árbitro Iturralde González "no lo habría anulado"

Considera Iturralde González, analista arbitral de la emisora de Prisa, que Martínez Munuera completó un encuentro "muy bueno para todo lo que había en el campo", aunque "luego le ha pasado la jugada del gol anulado, que es un poco de escuela arbitral". El vasco "no habría anulado ese gol", aplicando el criterio de interferencia: "El reglamento no es de los árbitros, es del fútbol".

Y desgranó a continuación los cuatro puntos de que habla esa norma: impedir que el contrario pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual (no es el caso, porque está por detrás Castrín), disputarle el balón (ése es el único que puede ser, al tocarle como le toca ligeramente; puede entender que influye en la acción defensiva de Jon Martín), intentar jugar claramente un balón (es imposible, porque está por detrás); o, el último, realizar una acción que afecte claramente la posibilidad de jugar el balón (y aquí tampoco, porque está por detrás).

"Ya te digo, de los cuatro puntos, el único es disputarle el balón. Pero yo disputar el balón lo veo más de frente. Lo veo más como si estoy al lado. Pero por detrás, si yo te dejo saltar y te dejo ir a por el balón, yo no te disputo nada", sentenciaba Iturralde, que, de haber sido Martínez Munuera o Iglesias Villanueva en la sala VOR, habría propiciado una recta final más tranquila al Sevilla FC.

Renovación

"Bueno, yo la verdad es que estoy centrado ahora literalmente en cada día, en la final del sábado en este caso (ante el RCD Espanyol). Estoy muy contento aquí, donde me han dado una oportunidad increíble, la oportunidad de mi vida. Yo, trabajando día a día, centrándome en lo que puedo controlar, en mejorar. Y eso es lo único importante; lo otro va a ser la consecuencia de un trabajo. Entonces, es lo único en que pienso, en el día a día", apuntaba Andrés Castrín sobre su posible renovación.

Aterrizado del CD Lugo en el verano de 2024 para jugar en el filial, el central termina contrato el 30 de junio de 2027. Ya cinco meses después de llegar, debutó con los mayores en un partido de Copa del Rey ante la UE Olot a las órdenes de García Pimienta, que también lo citó (sin darle minutos) en LaLiga ante el CA Osasuna. Descartada una cesión al Cádiz CF, en esta 25/26, acumula ya 18 encuentros y 1.204 minutos. Con Luis García Plaza, desde que ingresara al descanso en Oviedo, ha sido indiscutible y no se ha perdido un minuto.