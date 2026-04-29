Trashorras conoce como pocos a Castrín y lo avala en Estadio Deportivo: “Aún tiene mucho margen de mejora en el Sevilla”

El ex jugador del Celta de Vigo o el Rayo Vallecano, entre otros, dirigió al central nervionense en el Lugo y su filial. En una entrevista con este medio, da las claves de su progresión y se muestra convencido de que la complicada situación actual del equipo le servirá para crecer

La caótica situación del Sevilla FC provoca que todo parezca negativo. Pero la apuesta por la cantera, algo habitual cuando vienen mal dadas, supone un rayo de esperanza. Son varios los jugadores formados en la carretera de Utrera que han aprovechado las circunstancias para dar el salto, como es el caso de Andrés Castrín, que está respondiendo con creces en estos difíciles momentos, hasta el punto de convertirse en uno de los elementos más fiables de la zaga nervionense.

Los números de Castrín en el Sevilla FC

A sus 22 años, el central gallego es un fijo para Luis García Plaza, como lo fue a comienzos de temporada para Matías Almeyda por las bajas en defensa, contando luego para el técnico argentino forma intermitente. En total suma 17 partidos y más de 1.100 minutos en la presente campaña. Un fichaje de apenas 200.000 euros que arribó el pasado curso para el Sevilla Atlético y que ha derribado la puerta, estando ahora en negociaciones para renovar su contrato, que acaba en 2027.

Pocos lo conocen mejor que Roberto Trashorras, quien lo tuvo a sus órdenes en el filial de Lugo y lo consolidó en el primer equipo lucense en la 23/24, en Primera RFEF. En una entrevista con ESTADIO Deportivo, el que fuese jugador de Celta de Vigo o Rayo Vallecano, entre otros, ha incidido en que siempre confió en la progresión de Castrín, a quien augura un gran futuro por delante, destacando que aún tiene mucho margen de mejora.

Clave en la mejoría de Castrín en la salida de balón

- De tu etapa como entrenador en el Lugo conoces bien a Castrín. ¿Qué esperabas de él en esa época? ¿Apuntaba alto?

- Sí, estuve con Andrés, y también con Leandro Antonetti, que estuvo en el filial del Sevilla, y en el caso de Andrés pues las cualidades que tiene ya se ven, ¿no? Era un chico que además es muy profesional, aceptaba muy bien lo que se le decía, con muchas ganas de mejorar. Lógicamente, con cosas que pulir, bajo mi punto de vista, y las fue puliendo. Aparte, la idea que yo tenía cuando llegué era de ser un equipo que proponía mucho, de sacar mucho el balón desde atrás, yo creo que eso le ayudó a mejorar, sobre todo a no precipitarse, a escoger la mejor decisión, el tener esa paciencia que muchas veces yo le pedía. Ha mejorado muchísimo, ya lo veo jugar además con jerarquía. Es un chico que además tiene muchísimo margen de mejora y me alegro mucho de que estén contando con él. Lógicamente no es seguramente el mejor momento, ni la mejor etapa del Sevilla, pero esto le va a valer de cara al futuro sin ninguna duda.

- ¿Te ha sorprendido que en su segunda temporada en el Sevilla ya esté asentado en Primera división?

- No, no me ha sorprendido porque es un chico que tiene muy buenas cualidades, muy buena salida de balón, muy buen golpeo largo, además es muy valiente a la hora de saltar, apretar, es muy bueno al cruce… No me cabía la menor duda de que era un chico al que tenían que darle la oportunidad. Lógicamente, cuando te vas a un club tan grande como el Sevilla, pues muchas veces dudas de que puedan darle esa oportunidad, pero si lo han hecho es porque han visto lo mismo que nosotros. Ahora a consolidarse, a seguir creciendo. Como he dicho antes, no es quizás el mejor momento del Sevilla, son momentos complicados, delicados, pero que le van a valer en un futuro, sin ninguna duda.

- ¿Crees que ese momento que vive al Sevilla, metido en descenso, le puede pesar a un chico joven?

- Muchas veces lo lleva mejor que uno veterano, porque al final el tener ese desparpajo, o esa inconsciencia, por decirlo de alguna forma, que te da la juventud, pues te hace jugar un poquito como si no tuvieras tanta responsabilidad, que a lo mejor la tiene un jugador más veterano, que sabe lo que hay en juego, que sabe lo que hay detrás. Yo he visto jugadores muy jóvenes en situaciones muy complicadas que son los que más rinden, muchas veces por ese desparpajo. En este caso, no me cabe la menor duda de que esto le va a servir, son experiencias muy difíciles, pero van a venir momentos mucho mejores para él, y esto le va a servir para crecer, porque los momentos más complicados, a la larga, también va a saber aceptarlos y afrontarlos.

- ¿Sigues en contacto con él o le sigues dando algún consejo?

- Bueno, consejos ya menos, pero sí que cuando viene por Lugo, siempre que puedo, pregunto a gente que lo ve, o siempre que tengo la oportunidad de verlo, me alegra seguirlo, y que le vaya lo mejor posible, porque, aparte, a nivel personal es un chico espectacular.

El mensaje de Trashorras a Castrín: lo difícil es mantenerse

- Siempre se dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. En tu caso, debutaste con el Barcelona y luego tuviste que ir a equipos más modestos para volver a llegar a la élite. ¿Esa experiencia personal se la transmitías a tus futbolistas?

- Sí, claro, yo hablaba mucho desde mi experiencia, más que desde un conocimiento como entrenador. Hablaba de lo que a mí me había pasado, y de cómo yo afrontaba las situaciones, y a muchos de ellos seguramente les haya servido. Son momentos que te pasan en una carrera. Lo más bonito es llegar a un equipo y hacer una carrera larga en ese equipo, pero esa no es la realidad, muchas veces te tienes que ir a otros equipos, te tienes que ir fuera, tienes que dar un paso atrás, pensando que ese paso atrás te va a valer para luego dar un paso adelante. Muchas veces hay frustraciones que hay que saber llevar, puertas que se cierran, pero hay que estar tranquilo y esperar otra vez. Todas esas experiencias que yo he vivido he intentado transmitírselas a Castrín y a mucha gente con la que he coincidido en la cantera, para que les sirvan y puedan llegar lo más lejos posible.

La apuesta por la cantera en los momentos más complicados

- La crisis deportiva y económica del Sevilla también facilita esa apuesta por los jóvenes. ¿Es injusto que solo se acuerden de la cantera en los momentos más complicados?

- Sí, eso es lo malo, también pasa muchas veces en equipos grandes como el Barça. Si el Barça no llega a tener una situación económica como la que ha tenido todos estos años, habría que ver qué pasa realmente, aunque siempre ha sido un club que ha apostado por la cantera. Pero estas cosas pasan y los momentos no los eliges, hay que aceptarlos y sobre todo aprovecharlos. Lógicamente lo mejor sería que el Sevilla fuera muy bien, que los chicos debutaran, que fuera todo en un ambiente mucho más calmado, con mucha más confianza, porque eso al final también repercute en los chicos, pero cuando aparecen las oportunidades hay que aceptarlas y aprovecharlas, y en este caso también sirven para un futuro.

Los aspectos en los que aún puede mejorar Castrín

- ¿En qué crees que podría seguir mejorando Castrín? Ante Osasuna fue de los mejores, estuvo prácticamente impecable, pero en el último minuto Catena le ganó el salto que supuso la derrota.

- Seguramente esa es una de esas cosas en las que puede mejorar, los marcajes dentro del área, pero también hay jugadores de máximo nivel que muchas veces están pendiente del balón en vez de estar pendientes del rival, y cuando te das cuenta y quieres racionar, pues el rival ya te ganó esa situación. En eso insistía mucho con los defensas, en estar pendiente que el que te va a hacer gol es el jugador, no el balón, muchas veces pecamos de estar mirando el balón. Seguramente ese es un margen de mejora de Castrín. Además, cuando yo llegué al filial, era un chico que quizás abusaba demasiado de las diagonales, que las hace muy buenas, ahora escoge el momento oportuno, después de un giro, cuando hay mucha más ventaja para el receptor, creo que tiene margen de mejora, como todos los jugadores, pero ha dado muchos pasos importantes y grandes hacia adelante.

- ¿Lo ves consolidándose a largo plazo y cogiendo galones en un equipo como el Sevilla?

- Sí, sin ninguna duda, si le dan esa oportunidad, si le dan esa confianza, yo estoy convencido de que puede hacerlo, lo está haciendo de hecho en momentos tan delicados, porque no es fácil jugar en un equipo como el Sevilla en esta situación. Ya no es fácil en ningún equipo, pero en un club como el Sevilla, tan grande, que está a priori intentando pelear por otras cosas, metiéndose en finales, jugando competición europea, no es sencillo para ningún jugador, y menos para los chicos jóvenes, y lo está haciendo y no le está pudiendo la presión, es el primero en tener buena actitud. Yo creo que se merece estar en los momentos más felices, que seguro que volverán, y creo que ahí será más fácil valorar un poco el impacto que puede tener Castrín.