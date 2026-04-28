Overbooking de centrocampistas de cara al Mundial: De la Fuente tiene demasiado donde elegir

Los palaciegos Fabián Ruiz y Gavi se suman a los planes del seleccionador riojano, que tendrá que decidir entre más de 16 futbolistas aspirantes al medio; la prelista de 55 jugadores se conocerá el próximo 11 de mayo

Fabián Ruiz y Gavi se meten de lleno en la pelea por entrar en la lista para el Mundial.Imago

A poco más de mes y medio para el inicio del Mundial, el principal quebradero de cabeza para Luis de la Fuente no está tanto en las ausencias sino más bien en las abundancias. España llegará a la gran cita con una densidad de talento en el centro del campo que, lejos de ser una ventaja, se ha convertido en un problema de gestión para el seleccionador.

La cuenta atrás ya está en marcha y no se admite ningún margen para la improvisación. El próximo 11 de mayo, la Real Federación Española de Fútbol deberá enviar a la FIFA una prelista de hasta 55 jugadores. A partir de ahí, todo quedará condicionado.

Solo los futbolistas incluidos en ese primer corte podrán aspirar a estar en la convocatoria definitiva, que se hará pública el 22 de mayo, apenas unos días antes del final de LaLiga: 26 nombres que definirán el proyecto de España en el Mundial.

Gavi y Fabián toman posición

Dos futbolistas palaciegos se han metido de lleno en la pelea. Fabián Ruiz ha regresado a los planes de Luis Enrique y tendrá un protagonismo especial en este tramo decisivo de la temporada. Después de varios meses de baja, Luis Enrique está ayudando a que el internacional español regrese de lleno al radar de De la Fuente.

A estas alturas, la gran cuestión no pasa por quién entra sino por quién se queda fuera, especialmente en una zona del campo donde la competencia es feroz. El centro del campo español vive un momento de sobrepoblación de perfiles de alto nivel, muchos de ellos en estados de forma sobresalientes y con peso específico en sus respectivos clubes. La consecuencia es completamente lógica. No hay espacio para todos.

En esta misma línea está Gavi. El bravo mediocampista del Barça ha reaparecido tras su larga lesión y está entrando con regularidad en los planes de Flick. De hecho, ya ha sido titular en varios partidos y tendrá ahora la oportunidad de tener mucho más ritmo con LaLiga de su equipo prácticamente en el bolsillo.

Luis de la Fuente no va a pasar por alto los regresos de ambos futbolistas, especialmente de un Gavi al que tiene siempre presente y con el que siente que tiene una deuda tras perderse la Eurocopa de 2024 por aquella inoportuna lesión. Si el físico le respeta, el sevillano vuelve a entrar en la pelea por un puesto en la lista final del riojano.

'Overbooking' asegurado

Pedri, Zubimendi o Rodri parecen fijos en el centro del campo, pero hay un 'ovebooking' evidente cuando cuando en la lista mental se sobrevienen nombres como Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Dani Olmo, Fermín López, Álex Baena, Fornals, Aleix García, Carlos Soler, Gavi, Marc Bernal, Luis Milla, Isco Alarcón...

Más de 16 centrocampistas aspiran a ser llamados por De la Fuente y no caben todos. Ninguno se ve dentro, pero tampoco ninguno se ve fuera. Elegir no será solo una cuestión de talento sino más bien de equilibrio.

De la Fuente deberá construir un centro del campo que funcione como unidad, no como una simple suma de nombres. El gran reto del seleccionador pasa por evitar un exceso que puede convertirse en un problema estructural. No se trata solo de dejar fuera a jugadores importantes sino de definir roles claros de los que entren.