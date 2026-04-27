La verdad sobre José Juan Romero, Sergio Ramos y el Sevilla

El entrenador de Gerena ha realizado una temporada histórica con el Ceuta, colocándose en un escaparate inmejorable para equipos de primer nivel; a eso hay que sumar su estrecha relación con René Ramos, su gran valedor si el cuadro de Nervión termina siendo comprado por el fondo de inversión que tiene a Sergio Ramos como cabeza visible

El Sevilla FC está atravesando una de las temporadas más complicadas de su historia, al menos de la reciente. El peligro del descenso es muy real y la situación institucional y económica del club no vaticinan nada positivo. Además, en el horizonte está la posible compra del Sevilla por parte de Five Eleven Capital, el grupo inversor que tiene a Sergio Ramos como cabeza visible del proyecto. Tanto es así que Ramos y su entorno ya estarían trabajando en sus primeros pasos si la adquisición del club llegase a buen puerto. En este sentido es donde surge el nombre de José Juan Romero.

El actual entrenador de la AD Ceuta FC ha hecho una campaña extraordinaria con el conjunto ceutí, logrando la salvación en Segunda división sin sufrimiento alguno y varias jornadas antes del final del campeonato. Este es el mayor éxito de José Juan en Ceuta, donde es toda una institución, siendo la piedra angular del proyecto que ha llevado al equipo caballa de Tercera RFEF a LaLiga Hypermotion en muy pocos años. Con el objetivo de la salvación logrado este curso, su ciclo en Ceuta parece estar llegando al final, habiéndose ganado un salto a un equipo de mayor categoría.

Romero ya estuvo cerca de irse al Real Oviedo el verano de 2024, pero finalmente el propietario del cuadro asturiano se decantó por Javi Calleja. El de Gerena se quedó entonces en Ceuta y logró ganar la Primera Federación para dar el salto al fútbol profesional, algo que se ha ido labrando paso a paso y sin que nadie le regalara nada.

La estrecha relación de René Ramos con José Juan Romero

El hermano de Sergio Ramos y el entrenador sevillano siempre han tenido una estrecha relación personal, la cual también ha sido profesional durante buena parte de su carrera en los banquillos. Tanto fue así que René no dudó en llevárselo al Eldense la temporada 2021/2022, logrando el ascenso a Primera RFEF. Entonces, sin motivo alguno, fue fulminado por el conjunto alicantino, entrando en un litigio que ganó el preparador de Gerena.

José Juan volvió a Ceuta para hacer historia y lo hizo sin agencia de representación alguna que lo respaldase. Pese a todo, la relación personal con René siempre ha estado ahí, así como la admiración profesional. Tanto es así que Ramos ha visitado Ceuta en varias ocasiones esta temporada, dejándose ver por el Alfonso Murube, y han vuelto a trabajar juntos. Por todo esto, Romero es la opción número uno de Ramos si la compra del Sevilla acaba cerrándose.

La idea de Sergio Ramos, René y Monchi es la de contar con José Juan Romero en el banquillo nervionense, esté donde esté el equipo. El actual entrenador del Ceuta, que tiene contrato con el cuadro caballa hasta 2027, podría salir gratis si el Sevilla se mantiene en Primera división, pero si acaba bajando a Segunda debería abonar los 200.000 euros de su cláusula.

José Juan y su pasión por el Betis

Por todo el mundo es conocido el sentimiento bético de José Juan Romero, quien entrenó al filial verdiblanco y nunca ha escondido su deseo de dirigir alguna vez al primer equipo. De hecho, en una de sus últimas apariciones en 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo', José Juan bromeó con que prefería esperar unos años para sentarse en el banquillo del nuevo Benito Villamarín y no en el de La Cartuja.

En el mundo del fútbol todo puede pasar y nunca se puede decir nunca, pero el de Gerena estaría en una encrucijada, ya que un banquillo como el del Sevilla es difícil de rechazar y su beticismo no le pondría las cosas fáciles en Nervión. Su vínculo con el Betis va más allá de lo profesional y Romero valoraría todas las opciones que tuviera sobre la mesa, porque la del Sevilla no es la única que le llegará este verano.

En cualquier caso, lo primero que debe ocurrir es que Five Eleven Capital acabe adquiriendo el Sevilla FC. Hasta entonces, José Juan pretende terminar la temporada de la mejor manera posible con el Ceuta e irá meditando todas las ofertas que le lleguen. Lo que parece claro es que la ciudad autónoma se le empieza a quedar pequeña y que es momento de dar el salto a un grande.