Ilia Topuria pierde el invicto contra Justin Gaethje en la Casa Blanca

El luchador hispano‑georgiano perdió el invicto y el cinturón tras un cuarto asalto brutal detenido por el médico y el hermano de Ilia, en una velada sin precedentes montada por Donald Trump para su 80º cumpleaños y marcada por la polémica, las acusaciones de conflicto de intereses y una previa incendiada con ataques personales entre ambos luchadores

Ilia Topuria ha caído derrotado frente a Justin Gaethje esta pasada madrugada en el combate de artes marciales mixtas celebrado en Casa Blanca, con motivo del 80 cumpleaños de Donald Trump. El luchador hispano-georgiano pierde su invicto y el título del peso ligero. El médico tuvo que detener la pelea tras la finalización del cuarto asalto a petición de Aleksandre Topuria, hermano de Ilia, que fue el que tomó la decisión.

Ilia Topuria pierde el trono entre sangre y polémica

Con esta derrota, Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC. Aunque Topuria pedía continuar la pelea una vez finalizado el cuarto asalto, los jueces y médicos consideraron que no podía seguir.

Gaethje, el nuevo campeón, derrotó a Topuria en el octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca y en el que Trump estuvo sentado en primera fila junto a la primera dama, Melania. Los ánimos previos a la pelea estaban caldeados dado que Gaethje se había burlado recientemente del divorcio de Topuria y este lo empujó el pasado viernes durante una rueda de prensa que tuvieron juntos en el Monumento a Abraham Lincoln, en Washington.

Donald Trump preparó un estadio en el jardín de la Casa Blanca en su 80º cumpleaños

La velada celebrada en la Casa Blanca, un escenario sin precedentes, fue anunciada como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio, aunque coincide con el 80 cumpleaños de Trump.

Para el evento, el republicano instaló un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4.000 personas, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación con los colores de la bandera estadounidense. En el parque aledaño a la residencia presidencial, conocido como Elipse, se instalaron pantallas gigantes para observar las peleas, un espacio preparado para recibir a más 80.000 personas de público.

Trump, la UFC y el combate que quiso frenar un juez

El espectáculo ha sido criticado por los detractores de Donald Trump, por utilizar la Casa Blanca para un evento privado con fines comerciales. El republicano tiene una larga amistad con Dana White, presidente de la UFC, organizadora del evento, que tuvo un costo de 60 millones de dólares.

Una organización ciudadana presentó una demanda para intentar frenar el combate por considerarlo un acto de corrupción, dado que Trump posee acciones de la matriz de UFC, pero un juez lo desestimó. Sin embargo, el combate se llevó a cabo, con un Ilia Topuria que sufrió los golpes de Justin Gaethje, hasta el punto de afirmar que no veía "casi nada", a respuesta de su hermano: "Hay que llamar al doctor porque no ve nada".

Topuria- Gaethje, la previa que cruzó todas las líneas

El combate tuvo una previa más que caliente, con declaraciones de Justin Gaethe hablando del divorcio de Topuria: "Yo lo habría dejado. Eso es todo lo que voy a decir. Lo habría dejado. No hay manera de que soportara sus tonterías". Por ello, el luchador hispano-georgiano respondió: "En realidad, pensé que era un gran tipo, pero como cruzó la línea personal, no va a tener mi respeto. No va a tener el respeto de mi equipo"-

Ilia Topuria afirmó tajantamente: "Solo voy a necesitar dos minutos esta tarde contigo. Luego te voy a hacer dormir delante de toda tu familia, de tu país, delante de todos. "Justin cruzó una línea. Lo que pasó entre mi exesposa y yo es asunto nuestro. Respetar a la madre de alguien debería ser uno de los códigos más básicos en la vida".