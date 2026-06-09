De hablar del divorcio a los insultos: así explotó la guerra entre Topuria y Gaethje

El Matador, quien se verá las caras en la Casa Blanca con el luchador estadounidense, responde con vehemencia al ataque personal sufrido por parte de un contrincante al que asegura va a "destrozar" tras hablar de su divorcio

La temperatura está subiendo sin freno. Si ya de por sí el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 venía cargado de tensión, ahora ambos han roto cualquier atisbo de cordialidad de cara a lo que se viene este domingo 14 de julio en la Casa Blanca, una pelea marcada en rojo en el calendario de las artes marciales mixtas.

Siendo fieles a la realidad, ha sido el estadounidense quien ha abierto fuego de un modo inesperado para iniciar una guerra total con El Matador; tanto es así que no han faltado los insultos y las amenazas con un marco familiar que no ha gustado un pelo al hispano-georgiano. Así se expresaba Gaethje en una entrevista para FOX Sports.

"Yo lo habría dejado. Eso es todo lo que voy a decir. Lo habría dejado. No hay manera de que soportara sus tonterías", comentaba sobre el divorcio de Topuria antes de que también entrase en juego su padre. "Justin se enfrenta a otro rival bajito, y le ha ido muy bien contra Chandler, Fiziev y algunos otros. Creo que en este combate pasará lo mismo. Para esto es para lo que hemos entrenado. En esto es en lo que ha puesto toda su vida".

Ilia Topuria responde con vehemencia

Como es lógico, el tres veces campeón mundial en el UFC no ha titubeado a la hora de contestar a The Highlight, lo cual ha hecho en un nuevo capítulo del Embedded de la UFC rumbo a la Casa Blanca: "En realidad, pensé que era un gran tipo, pero como cruzó la línea personal, no va a tener mi respeto. No va a tener el respeto de mi equipo. Solo voy a necesitar dos minutos esta tarde contigo. Luego te voy a hacer dormir delante de toda tu familia, de tu país, delante de todos", sentencia antes de aclarar que no le ha gustado un pelo que se use a la familia.

"Justin cruzó una línea. Lo que pasó entre mi exesposa y yo es asunto nuestro. Ya no estamos juntos, pero ella es la madre de mi hija. A todos los que la insultan o hablan de cosas sobre las que no saben nada: muestren algo de respeto. No tienen que respetar nuestra relación. Pero respetar a la madre de alguien debería ser uno de los códigos más básicos en la vida. Sean mejores", sentencia.

Justin Gaethje niega la mayor

Aunque se podía pensar que la cosa quedaría ahí, Gaethje ha optado por golpear de nuevo llamando mentiroso a Topuria para además señalar que es el hispano-georgiano quien no ha respetado los límites. "Ahí tienes la prueba. Pequeño cabrón insufrible. Nunca he dicho nada de tu mujer. Quieres meterle caña a mi padre y luego actúas como si yo hubiera cruzado algún límite. Ya estamos peleándonos, amigo".

Y el golpe final, tal y como espera hacer en el octógono, de Topuria: "Deberías haber dejado a tu padre al margen de esto. Era él quien me llamaba 'enano' y decía que me darías una paliza, todo ello con una cerveza en la mano. Luego empezaste a hablar de mi divorcio y a decirle a todo el mundo que no querrías ser mi compañera de piso. Idiota". Exacto, no parece que vaya a haber piedad cuando empiece la pelea.