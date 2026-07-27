Topuria, retado y vacilado

El luchador hispano-georgiano ya se encuentra haciendo vida normal y su rostro ha recuperado ya su aspecto normal. Y algunos empiezan a picarle ya para que vuelva al octógono

Fue su primera derrota, pero casi le acaba costando la carrera o, al menos, la visión. Ilia Topuria cayó derrotado en la Casa Blanca ante Justin Gaethje hace un mes y medio y, ahora, todo comienza a verse desde otra perspectiva, aunque el hispano-georgiano sigue respetando los plazos médicos de su recuperación.

Eso sí, el reposo absoluto ya se ha acabado para él. 'El Matador' ya se encuentra casi listo para hacer vida normal después de que su cara haya recuperado la normalidad casi en su totalidad.

Así, Ilia se ha dejado ver por primera vez desde entonces sin gafas y sin protección en los ojos. Lo ha hecho un video grabado durante la final del Mundial que España y Argentina disputaron hace una semana.

En la escena, el protagonista es su amigo y también peleador Guram Kutateladze, quien le pide matrimonio a su novia. Durante el video se puede observar tanto a Ilia como a su hermano Aleksandre compartiendo dicho momento tan emotivo. En su rostro ya sólo queda una pequeña marca en uno de sus ojos.

El Team Khabib reta a Topuria

Las dos fracturas que sufrió en sendos huesos orbitales durante su pelea con el estadounidense Gaethje y la fractura en su tabique nasal le dejaron casi sin visión durante el combate y los días posteriores al mismo.

Por suerte, el luchador español ha evitado la intervención quirúrgica al tratarse de fracturas limpias, sin desplazamiento. Pero lo que no va a poder evitar es estar varios meses fuera del octógono.

Concretamente, no se le espera ya hasta 2027 y los especialistas apuntan como plazo un año para que pueda volver a competir como antes, siempre y cuando las fracturas se hayan soldado bien.

Ante este panorama y casi con total seguridad, lo que peor lleva Topuria son las vaciladas que está teniendo que soportar desde que se consumara su primera derrota en la UFC. Y la última que ha recibido ha llegado del Team Khabib.

Magomed Zaynukov, uno de los nombres propios del UFC Abu Dhabi disputado este pasado fin de semana, se lo ha dejado claro tras protagonizar una auténtica exhibición ante Damian Rzepecki, relacionado con el Team Topuria tras los últimos entrenamientos que hizo con el hispano-georgiano.

Así, como Zaynukov es compañero de entrenamiento de Islam Makhachev, una vez que se bajó del octógono le preguntaron por Ilia Topuria y por si sería capaz de vencerle. Y, por supuesto, no dudó en retarle.

"No conocen la vida que llevamos en Majachkalá. No han visto cómo vivimos. No creo que tenga ninguna posibilidad de salir de esa habitación. Allí no hay actuación para las cámaras. Todo es muy diferente", subrayó 'Chanco', que es el apodo con el que se le conoce a este doble campeón del mundo de muay-thai y uno de los mejores strikers del 'Team Khabib'.

El 'Chanco' escala y Topuria ya le debe tener en cuenta

Zaynukov sólo ha necesitado una pelea en la UFC para llamar la atención. Pronto podría aparecer en el top 15 y desde su equipo no han dudado en bajarle los humos para apretarle más.

El propio 'Chanco' reconoció que aunque ni Khabib ni Makhachev presenciaron la pelea en directo, sí compartieron sus impresiones con él tras el combate: "Khabib me dijo que fue una pelea genial y emocionante, pero dijo: ‘Fallaste el derribo, y eso no está bien’. Islam también me felicitó. Esperaban que fuera una pelea emocionante, así que estaban contentos con el desempeño".