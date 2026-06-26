Topuria vuelve al octógono: fijan su próximo combate en la UFC

El luchador hispano-georgiano tiene claro que en la Casa Blanca no va a terminar su carrera, por eso a su entorno ya le ha confirmado que volverá a pelear pese a las lesiones que le ha dejado su último combate

Ni dos semanas han pasado desde Ilia Topuria se llevase el primer mazazo de su carrera profesional en la UFC. Su primera derrota, y por ende la pérdida de su cinturón, se produjo en la Casa Blanca frente al estadounidense Justin Gaethje, quien le dejó la cara echa polvo con sus golpes.

Algunos expertos han recomendado a el 'Matador' que tenga precaución a la hora de volver e, incluso, que se pensara muy en serio el seguir compitiendo por las dos fracturas sufridas en los huesos orbitales.

Sin embargo, ha sido mejorar las heridas de su rostro y en la casa del hispano-georgiano ya sólo se piensa en ponerle fecha a su regreso. Al menos, así lo ha dejado entrever su preparador físico, Jesús Gallo.

El cubano, en una entrevista con SerEbroEnlosDeportes, de Jorge Ebro, ha confirmado que la idea de Ilia es seguir compitiendo como hasta ahora. Eso sí, respetando los plazos que han indicado los médicos que llevan su recuperación.

"Lo que el médico nos dijo fue que en 6 a 8 semanas debería sanar adecuadamente, especialmente porque no hubo desplazamiento óseo en la fractura orbital", ha subrayado Gallo.

Una vez pase dicho periodo, Topuria será revisado de todas las fracturas antes de recibir el visto bueno para comenzar a realizar actividad física. Pero para volver a hacer artes marciales tendrá que esperar más: "Después de eso, para que vuelva a luchar, a empezar a hacer cosas de nuevo... tomará un poco de tiempo para que se solidifique realmente ahí. Creo que estamos hablando de al menos 2 a 3 meses, fácilmente".

Por último, cuestionado por su próximo combate, Jesús ya tiene una fecha en su calendario, si bien no sabe cuál será el rival de su regreso: "Sobre diciembre o enero creo que estará para pelear".

El rostro de Topuria ya ha cambiado

Por otro lado, Jesús Gallo ha descrito cómo se encuentra Topuria ahora mismo doce días después de su último combate: "Físicamente, por lo que he visto día a día, ya parece una persona completamente diferente. Obviamente, todavía siente algo de molestia y cosas así... pero honestamente parece que ni siquiera estuvo en una pelea".

"Toda la hinchazón en su rostro ha desaparecido, y cada moretón que tenía ha bajado. Obviamente, todavía tiene algo de molestia y sensibilidad alrededor de su rostro, pero a primera vista, parece alguien que ya se ha recuperado bien... y ni siquiera ha pasado una semana... bueno, una semana y un par de días", relata en dicho medio.

Cabe recordar que Ilia salió muy perjudicado de sendos ojos, incluso perdió gran parte de la visión fruto de las dos fracturas orbitales que le hizo Justin. Finalmente y afortunadamente para Topuria, fue su hermano Aleksandre quien paró el combate viendo que el 'Matador' quería seguir hasta el final.

Esto ocurrió una vez finalizado el cuarto asalto, cuando el mayor de los Topuria tomó la decisión de que el árbitro parara el combate, dado que su hermano casi no podía ver nada y un médico había recomendado terminar.