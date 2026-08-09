La UFC descubre a su nueva estrella y un rival para Topuria

El australiano Quillan Salkilld derrota al veterano Mateusz Gamrot y se postula como candidato a las grandes peleas

Quillan Salkilld demostró por qué, sin haber ganado aún una gran pelea, estaba considerado como una de las estrellas emergentes de la UFC. Al nuevo gran luchador australiano le bastaron cuatro minutos para demostrar lo que puede hacer y solventó su primer combate estelar en un evento UFC con una sumisión de libro.

Pese a tener peor ránking que el veterano luchador polaco Mateusz Gamrot, Salkilld aparecía como favorito para muchos y el australiano se encargó pronto de demostrar que va a ser un serio rival en una división infernal, en la que están Topuria, Gaethje, Holloway, Tsarukyan, Pimblett...

Lo mejor de todo es que Salkilld ya gana en terrenos donde el especialista es su rival. Gamrot quería llevar la pelea al suelo ante el potencial del stricking de su contrincante y el australiano aceptó el reto... y le ganó.

Antes de eso, Salkilld ya había mandado a su rival a la lona con un jab de izquierdas. El polaco se repuso y se fue decidido a llevar el combate a la lona. Por dos veces salió airoso el australiano de sendos intentos de derribo del europeo. Quillan Salkilld reaccionó, tomó la iniciativa con sus golpes y cuando Gamrot esperaba para defenderse arriba, lo sorprendió con un derribo que acabó con un mataleón definitivo.

La velada, celebrada en el Apex de Las Vegas, tuvo victorias espectaculares, como la lograda por el norteamericano Ty Miller ante Billy Ray Goff, que le valió para compartir el premio de finalización de la noche con Salkilld; o la gran batalla entre Diego Ferreira y Billy Quarantillo, que se decidió a favor del primero por decisión unánime. La sorpresa llegó en el duelo del peso paja femenino entre las brasileñas Alexia Thainara y Amanda Lemos, en el que la primera sorprendió a la gran favorita.

Resultados Cartelera estelar del UFC Vegas 120

Quillan Salkilld vence a Mateusz Gamrot por sumisión en el primer asalto (Peso ligero)

Diego Ferreira a Billy Quarantillo por decisión unánime (Peso ligero)

Yadier del Valle a Darren Elkins por KO en el primer asalto (Peso pluma)

Alexia Thainara a Amanda Lemos por decisión unánime (Peso paja femenino)

Ty Miller a Billy Ray Goff por KO en el tercer asalto (Peso welter)

Resultados Cartelera preliminar del UFC Vegas 120

Steven Asplund a Guilherme Pat por decisión unánime (Peso pesado)

Diyar Nurgozhay a Brunos Lopes por KO en el primer asalto (Peso semipesado)

Jose Montanha Da Silva a Louie Sutherland por sumisión en el primer asalto (Peso pesado)

Manoel Sousa a Richie Miranda por decisión unánime (Peso ligero)

Miles Johns a Jessie Rosas por KO en el primer asalto (Peso pluma)

Juliana Miller a Ravena Oliveira por sumisión en el segundo asalto (Peso mosca)

Carol Foro a Gigi Canuto por decisión unánime (Peso paja femenino)