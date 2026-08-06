Conor Mcgregor da el primer paso para su regreso

El luchador irlandés, al que Makhachev acusa de querer volver por estar arruinado, ya ha pasado por el quirófano para operarse la rodilla

Conor McGregor está de vuelta. Tras la durísima noche vivida hace tres semanas, en la que se lesionó la rodilla, el luchador irlandés ya ha empezado la marcha atrás para su regreso y ha anunciado que la operación por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha ha sido un éxito y que pronto comenzará su rehabilitación.

Habituado a dar publicidad a todo lo que le rodea, el luchador irlandés confirmó hace dos días su inminente operación, una vez que ha rebajado la hinchazón de la rodilla. "¡Qué tal, amigos! Soy Mac. Estoy preparado para que me operen hoy, así que deseen todo lo mejor para mí. Me voy a recargar con un Mac Energy hoy. Vamos a por ello, lo tenemos", publicaba The Notorius en sus perfiles de redes sociales.

Tras la operación, Conor McGregor no ha dudado en anunciar que todo había ido como se esperaba, según le han dicho los médicos, y que ahora es cuestión de tiempo su recuperación. "La operación ha ido bien. Estoy confiado", publicó.

El tiempo que se estima para que esté listo y pueda volver a pelear es de un año, según desveló el propio Dana White. Cualquier operación de este tipo requiere entre seis y ocho meses para recibir el alta y luego tiene que coger la forma para un deporte muy exigente. Y The Notorius ya tiene 38 años...

Eso podría hacer pensar que no regresará. Sobre todo, porque antes de enfrentarse hace unos días con Max Holloway ya estuvo cinco años sin pelear. Sin embargo, él ha dicho que quiere agotar su contrato con la UFC y aún le queda un último combate. Dada la expectación que ha habido en esta última pelea, a la UFC también le interesa el regreso del irlandés, que sigue teniendo un gran número de seguidores pese al decepcionante final de sus dos últimos combates.

El propio Holloway ha dejado claro que está dispuesto a esperar al que ha sido su último rival para dirimir un tercer enfrentamiento entre ambos. El hawaiano sabe que esa pelea dejará buenos dividendos.

Makhachev señala los motivos por los que volverá McGregor: "Drogas y alcohol"

Precisamente sobre el evento celebrado el 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas y sobre el futuro de McGregor ha hablado el número uno del ránking de la UFC, un Islam Makhachev que no ha dudado en darle un severo palo al irlandés.

"He oído que solo le queda una pelea de contrato. Creo que va a pelear una última vez y se va a ir al boxeo o a otro lado para ganar más dinero. Quizás se gastó todo su dinero en drogas y alcohol. Necesita más dinero...", critica el daguestaní en una entrevista con MMA Junkie.

Makhachev admite que tenía ganas de ver la pelea entre McGregor y Holloway y que, aunque esperaba la victoria del norteamericano, quedó decepcionado con el rápido desenlace. "Honestamente, me sentí mal. Sabía que Max iba a ganar, pero no de esa manera tan rápida en el primer minuto. Quería ver cómo peleaba Conor tras cinco años inactivo y me sentí mal cuando ocurrió eso", afirma el líder del ránking libra por libra de la UFC.