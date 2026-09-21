Alberto Contador, 43 años: "Echaba la Primitiva y la Bonoloto para intentar comprar una bici"

El ciclista español recordó parte de su infancia la cual no fue nada sencilla al crecer en una familia trabajadora. Al mismo tiempo señaló que, cuando estaba en activo, cuidó su alimentación hasta un punto que rozó la obsesión para tener la capacidad de dar el máximo nivel sobre la bicicleta

Alberto Contador, considerado uno de los mejores ciclistas en la historia de España, repasó en el podcast La Obsesión Ciclista de Fred., durante el pasado año 2025, cómo fue su infancia en donde echaba la Primitiva o la Bonoloto para poder comprar una bicicleta mejor. Por otro lado, también habló de los sacrificios que tuvo que hacer con la alimentación para estar en la mejor forma posible para así poder ganar carreras. Su dedicación era extrema hasta el punto que incluso después de acabar la competición tenía mucho cuidado con lo que hacía.

Alberto Contador y las dificultades de su infancia

El ciclista de Pinto señaló que cuando era niño, en su casa no había dinero para todo. "Vengo de una familia trabajadora, una de cuatro hermanos. Al empezar, me acuerdo de que una cámara valía 375 pesetas. Echaba la Primitiva, la Bonoloto, todo con mi paga para intentar comprar una bici porque tenía una muy mala".

A pesar de ello, Alberto Contador se mostró orgulloso de la familia que ha tenido. "Me siento muy afortunado, y esto es mérito de la educación de mis padres: saber que por encima de los éxitos, lo más importante son las personas. Yo eso lo he tenido siempre muy claro".

Un círculo familiar que fue clave para superar el ictus que sufrió en el año 2004 y que casi le cuesta la vida. "Son unas palabras que me dijo mi madre cuando estaba en el hospital con el ictus, recién operado y sin saber qué sería de mí: 'Alberto, querer es poder'. Se me quedó grabado como un leitmotiv que me ha acompañado toda mi vida".

Alberto Contador se recuperó completamente y volvió a competir en el año 2005, convirtiéndose posteriormente en uno de los mejores ciclistas del mundo en las grandes vueltas (Ganó 2 Tour de Francia, 2 Giro de Italia y 3 Vueltas a España entre los años 2007 y 2015).

Alberto Contador y el control con la alimentación

Una de las claves de la carrera deportiva de Alberto Contador fue su control por la alimentación. "No tendría capacidad de sacrificio para entrenar lo que había que entrenar, pasar el hambre que había que pasar o cuidarme como me tenía que cuidar, si pensaba que lo único que podía hacer era lo segundo".

El ciclista madrileño explicó que llegó a prescindir de algunos alimentos para perder un kilo. "Llegar y comerte una ensalada, quitar la yema, el aguacate y el atún al natural porque tenías que perder ese último kilo, lo cual era una auténtica locura".

También manifestó que el descansar fue otro punto importante para lograr el éxito. "No podía destinar mi energía a otras cosas; yo era entrenar y descansar. Decía: 'Tengo el motor que tengo, pero si mi rival tiene el mismo, le tengo que ganar haciendo todo mejor y al milímetro'".

Su obsesión por el control de la alimentación afectó a Alberto Contador, incluso, cuando se acababan las carreras, ya que el ciclista tuvo cierto reparo en ir a tomar cervezas de manera pública por lo que pudiera decir la gente. "Al terminar una gran vuelta y tener ganas de una cerveza, tenía que irme al campo a la sombra de un árbol con mis dos mejores amigos. No podía tomármela en una terraza, no por las fotos, sino porque iban a decir: 'Ah, mira, se está tomando una cerveza'"