Mundial de ciclismo contrarreloj Montreal 2026: recorrido, horarios, favoritos y dónde ver por TV

Con Evenepoel como gran favorito en la prueba masculina y Reusser tratando de reeditar su corona femenina, este domingo se abren los Mundiales de ciclismo de Montreal 2026 con la prueba contrarreloj

La contrarreloj masculina y femenina abre este domingo 20 de septiembre en Montreal, Canadá, los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta, una cita que se extenderá hasta el domingo 27 y en la que estarán algunos de los mejores ciclistas del mundo, con dos importantes ausencias: Pogacar y Vingegaard.

Las pruebas élite masculina y femenina compartirán un recorrido de 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel positivo, un trazado rápido en el que la aerodinámica y la potencia tendrán un papel fundamental.

En la categoría masculina, todas las miradas estarán puestas en Remco Evenepoel. El belga busca su cuarto título mundial consecutivo después de imponerse en Glasgow 2023, Zúrich 2024 y Kigali 2025. Una nueva victoria le permitiría igualar los cuatro campeonatos de Fabian Cancellara y Tony Martin. Evenepoel llega además en buen momento tras ganar las tres contrarrelojes que ha disputado esta temporada y el reciente GP de Quebec.

En mujeres, Marlen Reusser defenderá el título conseguido el año pasado en Kigali, con la joven Zoe Backstedt como alternativa y las siempre candidatas Vollering y Nooijen. Los dos últimos fichajes del Movistar Team, Paula Blasi y Mireia Benito, serán las opciones españolas.

Los favoritos de esta edición del Mundial de ciclismo masculino

Remco Evenepoel no sólo parte como uno de los grandes nombres de la prueba, sino que, posiblemente, no haya una prueba esta semana con un favorito tan claro. El belga ha ganado las tres contrarrelojes que ha disputado esta temporada y llega a Montreal tras imponerse en el GP de Québec. Además, el recorrido canadiense se adapta bien a sus características, con casi 40 kilómetros rápidos y algunos cambios de dirección y desniveles que pueden marcar diferencias.

Filippo Ganna aparece como una de las principales alternativas. El italiano, campeón mundial en 2020 y 2021, se encontrará con un trazado muy diferente al de Kigali 2025. La escasa cantidad de desnivel y los largos sectores rápidos favorecen su potencia y sus condiciones como especialista.

Stefan Küng también llega con buenas referencias. El suizo ganó la contrarreloj de La Vuelta en Jerez y ya sabe lo que es subir al podio mundialista, después de ser segundo en 2022.

Entre las posibles sorpresas destaca Callum Thornley. El británico, de solo 23 años, fue segundo en la crono de Jerez y afrontará su primer Mundial Élite después de haber terminado quinto en el Mundial Sub-23.

También habrá que seguir a Ethan Hayter, Paul Seixas, Brandon McNulty, Isaac del Toro, Tobias Foss y Daan Hoole, entre otros especialistas. Los ciclistas del equipo Movistar Iván Romeo y Pablo Castrillo serán las opciones españolas. Para el vallisoletano es la segunda vez que compite, pero el oscense se estrena este año.

Recorrido del Mundial contrarreloj 2026

La contrarreloj de Montreal tiene un recorrido de 39,2 kilómetros, con salida y llegada en las inmediaciones de Avenue du Parc. El trazado será principalmente urbano y combinará tramos rápidos con numerosas curvas y cambios de dirección, por lo que la precisión en las trazadas será tan importante como la capacidad para mantener una elevada potencia.

Uno de los puntos más destacados será el paso por la Ile Notre-Dame, donde los corredores entrarán en el Circuit Gilles-Villeneuve, escenario habitual del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

La prueba contará además con tres puntos intermedios de cronometraje, que permitirán medir las diferencias a lo largo del recorrido. El desenlace puede ser especialmente exigente tras casi 40 kilómetros de esfuerzo, ya que los últimos 400 metros presentan una pendiente cercana al 6%. Ese repecho final obligará a los corredores a reservar fuerzas y puede resultar decisivo para establecer las diferencias definitivas.

Horarios del Mundial de Contrarreloj 2026

Los Campeonatos del Mundo de ciclismo 2026 se inauguran con la prueba contrarreloj absoluta femenina, que tiene fijada su salida a las 09:00 horas de Montreal, las 15:00 en España peninsular, mientras que la masculina comenzará a las 12:45 locales, las 18:45 en España.

Contrarreloj Élite femenina: domingo 20 de septiembre, desde las 15:00 horas.

Contrarreloj Élite masculina: domingo 20 de septiembre, desde las 18:45 horas.

Dónde ver por TV el Mundial de Ciclismo Contrarreloj 2026

El Mundial contrarreloj se puede ver en abierto en España, ya que Teledeporte y RTVE Play ofrecerán las pruebas de esta cita en Montreal.

Así mismo, también puede seguirse por Eurosport y HBO Max. Eurosport comenzará su retransmisión unos minutos antes de las salidas y ofrecerá íntegramente ambas pruebas.

En ESTADIO Deportivo les ofreceremos todos los detalles de este Mundial contrarreloj, con especial atención a lo que hagan los ciclistas españoles.