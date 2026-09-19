Miguel Indurain: "No nos tomábamos barritas ni geles, sino bocadillos de jamón y queso o pasteles"

El ganador de cinco Tour de Francia y considerado el mejor ciclista español de todos los tiempos aseguró hace tiempo que la alimentación en el mundo del ciclismo ha cambiado tanto que para él es otro mundo ya que en sus tiempos todo era más básico y normal

Todos los deportes han evolucionado tanto gracias a los avances científicos que lejos quedan ya los años 80 y 90 en donde la preparación era tan básica y rudimentaria que los deportistas prácticamente hacían la vida normal de una persona. Uno de los aspectos que prácticamente no se tocaban era la alimentación. Así lo ha explicado Miguel Indurain, leyenda del deporte español, quien desveló hace tiempo que ellos no comían geles ni barritas energéticas.

Así ha cambiado la alimentación en el ciclismo según Miguel Indurain

El ciclismo es uno de los deportes que más desgaste produce al ser humano. Es por ello que el ciclismo hace ya mucho tiempo que se puso en manos de la ciencia y los avances para ayudar a los ciclistas. Uno de los aspectos en lo que más se ha incidido es en la alimentación, pero no solo antes y después de las carreras, sino que también durante las mismas ya que el objetivo es que los corredores siempre vayan hidratados y alimentados correctamente.

En este caso Miguel Indurain, en unas declaraciones recogidas por la revista Woman, desveló que en el pasado se alimentaban con bocadillos de jamón y pasteles y no con geles y barritas energéticas como ahora. "En mis tiempos, durante la etapa, no nos tomábamos barritas ni geles, sino bocadillos de jamón y queso o pasteles que nos compraban los masajistas del equipo".

Ganador de cinco Tour de Francia, dos Giros de Italia, medallas mundiales y un oro olímpico en contrarreloj en Atlanta 1996, Miguel Indurain siempre tuvo una cualidades innatas para destacar en el ciclismo, pero es cierto que llegó un poco por casualidad. "Me robaron la primera bici mientras ayudaba en el campo a mi padre", afirmó el exciclista en un suceso que le ocurrió cuando tenía 10 años.

A pesar de todo lo que ganó, Miguel Indurain no pudo esquivar el paso del tiempo y en el año 1996 sufrió en sus carnes que el cuerpo ya no le respondía y que, por tanto, dejaría de ganar. Uno de los momentos que marca su carrera deportiva es cuando en la subida a Les Arcs, en el Tour de Francia de 1996, cuando buscaba su sexta victoria consecutiva en la carrera gala, se quedó del grupo de favoritos y dijo adiós a sus opciones de ganar.

En este caso, Miguel Indurain señaló que le entró una "pájara" (falta de energías) y no tuvo una explicación demasiado clara de por qué le ocurrió aquel día o también otros en los que no pudo competir por la victoria. "¿Por qué me entraban? Uff, por motivos diferentes. La ropa técnica de antes no era como la de ahora. A veces, sudaba tanto que me deshidrataba o luego me quedaba frío. Otras, iba tan metido en la carrera que hasta se me olvidaba comer".

En este caso, Miguel Indurain señalo que también la ropa que actualmente llevan los ciclistas es mucho mejor que con la que él se vestía en los años 80 y 90 que es cuando desarrolló su carrera deportiva.