García Plaza, entrenador del Sevilla, lleva la contraria a De la Fuente con Kike Sakas, reconoce que el Barça da "miedo" y 'aprueba' la preferencia de Lamine Yamal por el Betis

El técnico sevillista, poco después de conocerse la lista de la Selección Española, dejó claro que Kike Salas tiene nivel para haber entrado en vísperas de afrontar la visita de un Barça que arrasa sin descartar la sorpresa: "Todo es posible en casa"

El entrenador sevillista, Luis García Plaza, atendió a los medios de comunicación poco después de conocerse la lista de Luis Fuente para los primeros partidos de España tras conquistar el Mundial, y lo cierto es que le ha llevado la contraria al riojano por no haberse llevado a uno de los puntales.

En este sentido, se le preguntó directamente en la rueda de prensa por si Kike Salas tiene nivel para haber sido llamado por el técnico nacional y la respuesta fue breve pero contundente. "Sí. Más claro no puedo ser", replicó con claridad el entrenador madrileño, que considera ahora mismo seleccionable para España al moronense, con el que le gustaría contar para mañana sábado si pasa las pruebas a las que se someterá.

"A veces parece que el Barça no juega contra equipos de Primera"

Y es que sabe de sobra que contra el Barcelona habrá que hacerlo todo perfecto tras un arranque de temporada en el que está arrasando. "El Barcelona está mostrando un nivel a veces insultante. A veces parece que no juega contra equipos de Primera. No gana, los arrasa. Lleva cinco goles por partido. Son datos estratosféricos", admitió el míster sevillista, que prometer competir al máximo para disponer de alguna opción.

"Estamos en un momento bueno y le competiremos todo lo que podamos. Siempre hay alguna posibilidad de ganar. Ellos son favoritos, pero ante nuestra gente todo es posible”, indicó Plaza, que no esconde que el Barça infunde temor mientras apunta que han tenido poco tiempo para preparar el choque.

García Plaza parafrasea a Cesc: "Dan miedo"

“Lo único que hemos podido hacer es preparar mentalmente a los jugadores, no ha habido tiempo para más. El del Dépor estaba preparado con cosas que podían pasar durante el partido, pero esta vez, no. Hay que ser muy fuertes mentalmente para afrontar su ritmo. Lo dijo Cesc: dan miedo. Es verdad, el Barcelona está arrasando. Pero ¿por qué no?, vamos a soñar que les podemos ganar o puntuar”, apuntó el preparador blanquirrojo, que considera el partido un reto a nivel táctico.

“Lo es, pero seguro que se lo supondría a todos los que ha arrasado. Vamos a intentarlo con nuestras armas y nuestras situaciones. El Barcelona de Guardiola me metió seis, pero también le gané. Debemos estar perfectos si queremos tener opciones”, señaló García Plaza, que rechazó cualquier parecido entre el 'falso nueve' que utilizó el Atlético, Baena, con el que sufrieron los nervionenses al ser casi indetectable, con el barcelonista, Raphinha.

“Raphinha y Baena tienen cualidades diferentes, son el día y la noche. Todo el mundo intenta reducir al máximo el nivel del adversario. Cuando menos te genere, más posibilidades tienes. Ya no es la portería a cero, llevamos dos porterías a cero y tres de un gol en contra, que te permite estar en los partidos. Contra el Barcelona de Guardiola no tocabas el balón, pero éste te genera muchas ocasiones. Si llega y nos gana fácil habrá que darse cuenta de que algo está haciendo para pasar a todos por encima. Habrá que preguntarse por qué no les compite nadie si no estamos ni cerca en conseguir un resultado: su nivel es estratosférico”. señaló.

Le parece bien lo que Lamine dijo sobre el Betis

Además, se le preguntó su opinión sobre la apreciación realizada por Lamine Yamal acerca de que los equipos que más le gusta ver por televisión son el Betis y al Villarreal. Aseguró que ni lo había escuchado. "No me he enterado de nada. Me parece muy bien que dijera eso. Nosotros Sevilla, Sevilla y Sevilla. Si él piensa eso, sus razones tendrá. Nosotros a lo nuestro”, comentó.