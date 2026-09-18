Sangante y Kike Salas vuelven a aparecer con el Sevilla antes de la batalla frente al Barcelona

El central de Morón de la Frontera se ha ejercitado, con normalidad, durante los minutos que la prensa ha estado sobre el terreno de juego; una pista más que indicatoria de que puede estar este próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán

La ilusión es más que palpable en Nervión, y no es para menos. Trece puntos de dieciocho posibles y, algo más importante, y es que existe una sensación de que algo puede estar cambiando en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla, en Riazor, volvió a hacer un ejercicio de lo que más suele hacer, sencillez con el balón y sin miedo al rival. Esto ha hecho que el equipo ya haya dado un paso de gigantes, en estas seis primeras jornadas, en la lucha por la tan ansiada permanencia. ¿Es pronto para pensar en otras cosas? Prontísimo. Y es por ello que se quiere ir partido a partido, al más puro estilo Joaquín Caparrós. Sin embargo, antes del parón largo, va a tener la prueba más dura.

Este sábado estará en Nervión uno de los equipos más temidos del fútbol europeo. El FC Barcelona, de Hansi Flick, está arrasando allá por donde va. En estos momentos, sus encuentros se traducen en victorias y, si a eso le sumas que son amplias goleadas, pues hace que el temor a sufrir lo mismo esté ahí. De hecho, en ESTADIO Deportivo, ya pudimos hablar con algunos aficionados acerca de este encuentro, llegando a admitir que había "miedo" de cara a este partido. Es por ello que García Plaza necesita de sus mejores hombres, y hay buenas noticias en cuanto a la composición del primer equipo en las horas previas.

En la mañana de este viernes, en la previa del partidazo que se va a vivir en el Ramón Sánchez-Pizjuán, hemos visto varias novedades importantes para el equipo de García Plaza de cara a enfrentarse al FC Barcelona. La presencia de Kike Salas ha sido lo más reseñable, ya que su aparición este sábado era más que dudosa. Desde el club se informó el jueves que sufría una contusión en el tobillo, lo que hacía prever que no estuviese para antes del parón. Sin embargo, en la mañana de hoy, ha estado ejercitándose con normalidad durante los minutos que la prensa ha estado presente en el entreno. En su rodilla, se ha observado un vendaje, por lo que habrá que esperar a lo de García Plaza aclare a las 12:00 en la rueda de prensa previa.

También está ya Sangante, que no pudo estar en el duelo frente al RC Deportivo A Coruña ya que persistían sus molestias por el esguince de tobillo que sufrió frente al Espanyol. Un jugador que goza de la confianza de García Plaza, que ya dejó claro que daría muchas alegrías al primer equipo. Ha llamado la atención volver a ver a Nico Guillén en una sesión previa. El centrocampista llamó fuerte a las puertas del primer equipo con el filial, anotando dos goles -uno de ellos, un golazo-. Ya fue cuestionado en la previa frente al Deportivo acerca del rendimiento del jugador, y dejó claro que había que tener calma con él. Todo apunta a que formará parte del banquillo frente al conjunto catalán, un paso importante para ir sumando presencias.