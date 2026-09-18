La ventana del Sevilla: Kochorashvili se consolida; otro premio para Nico Castillo y Manuel Ángel

El georgiano se mantiene fijo en la selección de su país y los dos canteranos son llamados por la sub 19, uniéndose a una lista de internacionales en la que repite Gabriel Suazo, se cae Rubén Vargas y se estrena Robbie Ure

Poco a poco se van conociendo las convocatorias de las diferentes selecciones nacionales para esta larguísima 'Ventana FIFA' de tres semanas de duración en la que el Sevilla FC sigue acumulando representantes. Este jueves se ha conocido que Rubén Vargas se cae de la primera lista de Suiza después del Mundial 2026, pero Giorgi Kochorashvili volverá a vestir la camiseta de Georgia para el inicio de la UEFA Nations League.

Además, reciben un nuevo premio dos canteranos que ayudaron al primer equipo hasta que llegaron los refuerzos y ahora son piezas esenciales en el Sevilla Atlético a pesar de estar aún en edad Juvenil. El mediocentro Nico Guillén y el extremo Manuel Ángel Castillo han sido llamados por Paco Gallardo para unas jornadas de entrenamiento de la selección española sub 19. Cabe recordar que día atrás ya se conoció que Gabriel Suazo se irá para capitanear a Chile y Robbie Ure se estrenará con la absoluta de Escocia.

Kochorashvili, convocado por Georgia

Georgia jugará en este parón sus cuatro primeros encuentros de la UEFA Nations League 2026-2027 y su seleccionador, Willy Sagnol, ha vuelto a contar con el centrocampista del Sevilla FC Giorgi Kochorashvili. Todo un fijo en las convocatorias, acude por primera vez como nervionense para estrenarse en el Grupo 2 de la Liga B.

Arrancará en Tiflis ante Irlanda del Norte, el próximo viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas, y repetirá en el estadio Boris Paichadze ante Ucrania el lunes 28 a la misma hora. Luego, Georgia afrontará otros dos choques a domicilio: el viernes 2 de octubre a las 20:45 horas, contra Hungría en el Puskas Arena de Budapest; y el jueves 5-O en Belfast ante Irlanda del Norte.

Gabriel Suazo, capitán de Chile para los amistosos contra Canadá y Estados Unidos

El capitán del Sevilla FC, Gabriel Suazo, y es también el capitán de la selección de Chile. Nicolás Córdova ha vuelto a llamar con el lateral izquierdo para los próximos amistosos ante Canadá y Estados Unidos.

En primer lugar, en Toronto a las 01:00 (hora española) del domingo 27 de septiembre y St. Louis, a las 02:00 (hora española) del miércoles 30 de septiembre a las 02.00 horas de España. Será, por lo tanto, el que más kilómetros recorrerá pero también el primero en volver a casa.

Robbie Ure se estrena con Escocia

El delantero del Sevilla FC Robbie Ure ha sido convocado por primera vez por la selección absoluta de Escocia y, para debutar, dispondrá de los cuatro primeros partidos en la Liga B de la UEFA Nations League. Cuatro encuentros, sólo tres rivales: Eslovenia, Suiza -no habrá duelo contra Rubén Vargas- y Macedonia del Norte.

El primero de los encuentros lo jugará en Liubliana ante Eslovenia el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas; mientras que el segundo será el día 29 en Hampden Park (Glasgow, Escocia) a las 20:45 horas, ante Suiza. El sábado 3 de octubre visita a Macedonia del Norte en Skopje y cierra repitiendo choque contra Eslovenia el martes 6-O en casa, ambos a las 20:45 horas.