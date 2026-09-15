Robbie Ure se estrena como internacional absoluto por Escocia tras su salto a las cinco grandes Ligas

El ariete nacido en Glasgow, que ya había jugado con la sub 19 y trabajado con la sub 21, ha sido incluido en la primera convocatoria como seleccionador de los británicos de Sébastien Pocognoli con vistas a los cuatro partidos del inminente parón fifa de finales de septiembre y principios de octubre

Robbie Ure se ha convertido en una de las siete caras nuevas (14 distintos respecto al Mundial 2026) de la primera lista como seleccionador escocés del técnico belga Sébastien Pocognoli. Será el estreno con la absoluta del delantero del Sevilla FC, que sí había tenido recorrido en las inferiores (dos amistosos y tres oficiales con la sub 19, anotando un doblete contra Kazajistán en la fase de clasificación para el Europeo de la categoría, más una llamada de la sub 21, aunque no tuvo minutos contra Bélgica y la República Checa el año pasado). El salto a una de las cinco grandes Ligas le ha valido el premio mientras se afianza a las órdenes de Luis García Plaza.

El ariete nacido en Glasgow se marchará tras la cita sabatina ante el FC Barcelona hacia su país natal para participar en dos encuentros durante el inminente parón Fifa, que durará más de tres semanas para muchos clubes y englobará hasta 2030 en uno los habituales por separado de septiembre y octubre. En concreto, Escocia, que disputa la Liga B1 de la Nations League, jugará cuatro veces hasta la vuelta de LaLiga: en Liubliana ante Eslovenia) el sábado 26-S a las 15:00 horas; en Hampden Park (en su ciudad) ante Suiza el martes 29-S las 20:45 horas; en Skopje con Macedonia del Norte a las 20:45 h del sábado 3-O y de nuevo en casa con Eslovenia el martes 6-O a esa hora.

Precisamente la acumulación de compromisos por este nuevo formato de parón ha hecho que el nuevo seleccionador del 'Ejército de Tartán' haya llamado a 28 futbolistas, la mitad, como ya se ha referido, sin participación en la magna cita de Estados Unidos, Canadá y México y una carta parte, con Robbie Ure a la cabeza, debutantes. Los 20 goles en 20 partidos con el Sirius sueco ya pusieron sobre la pista a Sébastien Pocognoli, que avisaba en una entrevista con 'The Herald' tras su nombramiento de sus planes: "Hay algunos nombres prometedores que surgirán. Dependerá de quién progrese en sus clubes y qué logren. Incorporaremos nuevos jugadores, les daremos una oportunidad, les pondremos a prueba. Pero tienes que encontrar el equilibrio adecuado para tener éxito y desarrollar lo posible a algunos jugadores jóvenes".

Escocia gana 75%-25% a Ucrania por Robbie Ure

Como dato curioso, Robbie Ure puede considerarse con una 25% de sangre ucraniana, ya que su abuelo materno era de la ex república soviética, desde hace cuatro años en guerra para defenderse de la invasión rusa. La FFU (Federación de Fútbol de Ucrania) contactó con el de Glasgow a primeros de 2026 para convencerle de que jugara de amarillo y azul, iniciando el delantero, incluso, los trámites para adquirir la doble nacionalidad, requisito indispensable para poder decantarse por esa camiseta. Sin embargo, Escocia ya manejaba informes y el interesado esperaba antes o después la llamada que se acaba de producir para representar a los británicos.