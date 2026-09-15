García Plaza se sincera con Fábio Cardoso, pone fecha al regreso de Vargas y señala a los "damnificados" en el Sevilla por el fichaje de Fofana

El preparador sevillista confirma que la situación del central no ha cambiado y prolonga la vuelta de Vargas y la disponibilidad real de Marcao, a la par que asegura que el fichaje del francés resta minutos a varios futbolistas

Luis García Plaza atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Deportivo, en la que dejó apuntes interesantes de la actualidad sevillista con nombres propios como Fábio Cardoso, Vargas o Marcao, y sobre las consecuencias del fichaje de Fofana.

En este sentido, el entrenador sevillista dejó claro que la situación del central luso no ha cambiado a pesar de que se ha reincorporado al grupo tras estar apartado desde la pretemporada.

Luis García, claro con Cardoso: "Sabe que no cuenta"

"Cuando pasa un tiempo y ya ha terminado el mercado, lo más normal es que entrene con nosotros. Él sabe su situación y sabe que tiene que encontrar una salida y que no contamos con él. Pero mientras no encuentre una salida es jugador del Sevilla a todos los efectos y entrena como uno más", señaló el míster, que resaltó la importancia de ir de frente en estos asuntos.

"Fábio es un chico excepcional, de verdad, se comportó muy bien conmigo cuando llegue y por eso las decisiones deportiva te duelen a nivel personal, pero ya sabe que no contamos con él y ojalá encuentre una salida cuanto antes posible", indicó el entrenador, que dio pistas sobre la recuperación de Rubén Vargas y puso una posible fecha de vuelta.

Los plazos con Rubén Vargas y Marcao

"Le han hecho pruebas, pero todavía no te puedo decir, porque no tengo el resultado. Los 'inputs' que nos llegan es que va bien y en esas tres semanas que se va a parar la liga va a tener que hacer una minipretemporada para estar. Yo creo y, recalco el creo, que si todo va como esperemos para la vuelta del parón podrá estar disponible para el grupo", apuntó.

Fecha que también será clave para Marcao, que, aunque entrena con el resto y entra en la lista, solo sería considerado como último recurso por su estado físico, según el míster.

"A Marcao le queda tiempo, al menos hasta que no pase el parón salvo que no tenga nada más. Por delante, está la posibilidad, si es necesario, de meter a Carmona y que Juan Iglesias juegue de central, o que juegue Iker Muñoz. Marcão necesita por lo menos dos o tres semanas más de entrenamiento", señaló.

El fichaje de Fofana y las consecuencias en la plantilla

Por otra parte, confesó que él no había pedido a Fofana, pero cuando se enteró que estaba sobre la mesa insistió, y que su llegada altera sus planes y condiciona la participación de otros futbolistas, como la de Nico Guillén, de vuelta al filial.

"Está claro que en la entrada de Fofana ha restado minutos a Nico. Hemos firmado a un jugador de un potencial enorme. No era una petición mía, pero cuando salió la opción, está claro que les pedí por favor que hiciesen todo lo posible, y le va a restar minutos a gente. Y entre ellos, uno de los damnificados es Nico, pero también Guridi o Kocho, incluso en un momento dado Agoumé. Nos salió un jugador que no pensábamos que podíamos tener, pero lo hizo posible la gran gestión que hicieron tanto José Ignacio Navarro como el presidente", afirmó.

En esta misma línea, explicó que Fofana condiciona también su sistema y preferencia por el 4-4-2: "Me gusta jugar con dos delanteros, pero la llegada de Fofana hace que podamos tener un gran centro del campo con tres jugadores. A lo mejor jugamos con dos arriba o con tres. Yo lo tengo claro, pero no lo diré para no dar pistas".