Solución especial de Pellegrini para rescatar a Álvaro Fidalgo: el 'Maguito' da descanso al 'Mago' del Betis

Cerca de salir por su ostracismo en el arranque liguero, el chileno ha encontrado un sitio para el medio asturiano dentro del plan de dosificación de esfuerzos para Isco y, por ahora, su respuesta ha resultado muy positiva

El Betis activó en los últimos días de mercado la posible salida de Álvaro Fidalgo para hacer espacio en la plantilla a pesar de que el plan inicial contemplaba una nueva oportunidad para el centrocampista tras el llegar el pasado enero.

Su falta de protagonismo y la necesidad de alguna salida provocó que el club verdiblanco le abriera la puerta a pesar de que el futbolista prefería quedarse con la intención de convencer al chileno, si bien finalmente no se produjo su marcha antes del cierre de la ventana ni después en mercados que todavía estaban abiertos, como el mexicano. Como informó ESTADIO Deportivo, en caso de verse obligado a hacer las maletas, Fidalgo no contempla regresar al fútbol azteca en este momento y prefería continuar en Europa.

Finalmente, Fidalgo continuó como uno más del plantel, ya con enero a la vista en el caso de que no lograse revertir la situación, y está por ver si consigue ganar protagonismo. De momento, tras un comienzo de curso en el que no disfrutó de ningún minuto en los tres primeros partidos de la temporada, lo que disparó la vía del adiós, Pellegrini parece haber encontrado el sitio para el asturiano con una solución que resuelve otra incógnita ahora que Isco ha recuperado el protagonismo.

Pellegrini rescata del ostracismo al Maguito como relevo de Isco

De esa forma, desde el cierre del mercado, el 'Maguito' está hallando curiosamente los minutos como relevo del 'Mago' del Betis dentro de la dosificación de cargas para la estrella verdiblanca. Como insistió ayer Pellegrini, el costasoleño no está todavía para más de una hora de partido y es trascendental contar con un recambio para cuando toca darle descanso.

"Isco se encuentra bien físicamente. Creo que ha sido muy importante dosificarlo, no hacerle jugar más de 50 minutos. Seguramente de aquí al parón vamos a seguir con la misma previsión, pero él está aguantando mejor los partidos, está con menos dolor y sabemos que es un jugador muy importante para nosotros", señaló el entrenador bético, que ha recuperado del ostracismo a Álvaro Fidalgo como relevo necesario para Isco Alarcón.

Fidalgo sustituyó a Isco a la hora de partido ante Real Madrid y Lille

El costasoleño suma tres titularidades consecutivas y, tras ocupar su lugar Pablo Fornals contra el Levante, en las dos siguientes el míster eligió a Fidalgo como sustituto, tanto contra el Real Madrid como en el estreno de Champions ante el Lille.

De esa forma, ante los capitalinos ingresó en el campo en el minuto 60, con 0-0 en el marcador, y aportó piernas frescas, ideas en las salidas rápidas y ayudas defensivas.

Hoy, posible nueva oportunidad para consolidarse en los planes de Pellegrini

Y el pasado martes lo hizo un minuto más tarde, en el 61, en este caso ya con el 2-3 en el marcador, y contribuyó a sostener el triunfo y dar aire con el balón cuando más apretaba el conjunto francés. Por ende, Fidalgo ha respondido hasta ahora a la gran responsabilidad de tomar el relevo de Isco y podría pasar que si el malagueño repite se mantiene de inicio sea nuevamente hoy su recambio, sin descartar que tenga algo más de protagonismo.