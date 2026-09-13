El precio del fichaje de Julián Álvarez y Haaland por el Barcelona y el Real Madrid con las nuevas reglas de la FIFA en enero

La FIFA va a reformular el artículo 17 de su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP), con un nuevo sistema de compensaciones que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, como consecuencia del 'Caso Julián Álvarez'

El fútbol, como lo conocemos hasta nuestros días, cambia sus reglas a partir del 1 de enero de 2027 y dos de los grandes delanteros del planeta pueden convertirse en ejemplos perfectos de lo que está por venir en futuros mercados de fichajes. Julián Álvarez y Erling Haaland representan dos casos diferentes, pero coinciden en una misma pregunta: ¿Cuánto deberían pagar Barcelona y Real Madrid para sacar a las dos estrellas de sus respectivos clubes si se aplicaran ya las nuevas reglas de la FIFA?

No hay ninguna respuesta vinculante en ningún documento o normativa FIFA, pero sí es cierto que transferencias de este tipo comenzarán a estar mucho más reguladas a partir del próximo 1 de enero de 2027, cuando se pone fin a las cláusulas de rescisión en el fútbol como las conocemos hoy. El máximo organismo del fútbol a nivel mundial no ha establecido una tabla que diga cuánto vale cada futbolista ni ha eliminado las cláusulas de rescisión, pero sí comenzará a regularlas de tal forma que no puedan ser abusivas. La FIFA, en concreto, lo que ha hecho es reformular el artículo 17 de su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP), con un nuevo sistema de compensaciones que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y que evitará culebrones como el vivido este verano con Julián Álvarez en su deseo de firmar por el FC Barcelona, algo que el Atlético de Madrid ha impedido aferrándose a los 500 millones de euros que registra su cláusula de rescisión.

En contextos así aparece una nueva vía que hasta ahora era mucho más difícil de formular: que una cantidad de cientos de millones pueda ser considerada excesiva aunque esté escrita en un contrato y que el conflicto, por tanto, pueda resolverse en un máximo de 45 días.

Julián Álvarez: de los 500 millones de su cláusula con el Atlético a una cifra mucho más terrenal

El caso más evidente es el de Julián Álvarez. De hecho, el delantero argentino ha sido la principal razón por la que la FIFA ha decidido reformular el artículo 17 de su Reglamento sobre RSTP. El argentino tiene actualmente una cláusula de rescisión de 500 millones de euros con el Atlético de Madrid y contrato hasta 2030. Este verano, el Barcelona intentó hacerse sin suerte con el futbolista y el Atlético rechazó cualquier negociación que no se acercara a sus pretensiones. También se informó de una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid que fue rechazada 'ipso facto', como el propio Florentino sabía cuando la hizo.

El escenario podría ser diferente si el contrato que vincula al jugador con el Atlético se negociara bajo el nuevo marco a partir del 1 de enero. Y para ello, lógicamente, haría falta una renovación que no va a producirse. Y es que este detalle es muy importante a tener en cuenta: la FIFA no acaba con las cláusulas ya impuestas, sino que regulará de forma diferente las nuevas cláusulas que se impongan en los contratos que se cierren a partir del próximo año.

La FIFA permitirá que club y futbolista pacten previamente una cantidad que deberá abonarse en caso de ruptura unilateral. Pero esa cantidad podrá ser reducida por el Tribunal del Fútbol si resulta excesivamente elevada y deberá ignorarse si es manifiestamente injusta. Si no existe una cantidad pactada, la compensación deberá calcularse atendiendo al perjuicio real y a las circunstancias concretas del caso. Para el club pueden entrar en consideración el valor de los servicios del futbolista, la pérdida de un eventual traspaso, el coste de encontrar un sustituto y otros perjuicios.

¿Cuánto podría costarle Julián Álvarez al Barcelona con el nuevo sistema de cláusulas?

La pregunta ahora es evidente: ¿Cuánto le costaría Julián al Barça con este cambio de paradigma sobre las cláusulas? No existe una cifra fija, pero si hubiera que decantarse por alguna rondaría los 150 millones que ofertó el Real Madrid y Florentino meses atrás por él. No porque FIFA haya establecido que Julián Álvarez vale 150 millones, sino porque esa cantidad ya ha aparecido en el mercado real como una valoración que un gran club estaba dispuesto a asumir. Además, el Atlético ha rechazado públicamente cantidades de 100, 150 y 200 millones, lo que demuestra hasta qué punto considera que el argentino está por encima de esas cifras en el mercado actual.

Una cláusula de 150-200 millones permitiría al Atlético mantener una protección extraordinariamente elevada para uno de sus jugadores franquicia, pero tendría argumentos mucho más sólidos para ser considerada proporcional que una cifra de 500 millones. Por tanto, si el Barcelona volviera a intentar su fichaje bajo ese escenario, 150 millones podría convertirse en una especie de nuevo punto de referencia si la negociación se enquista y Julián acaba acudiendo a la FIFA.

Haaland: el fichaje más complicado para el Real Madrid

Con este cambio de normativa FIFA, muchos son los aficionados del Real Madrid que ponen ahora su foco también en la figura de Herling Haaland, un viejo anhelo de Florentino Pérez que, tras renovar con el Manchester City, se convirtió prácticamente en imposible; al menos a corto plazo.

El noruego renovó su vinculación con el City hasta 2034 y la situación de su cláusula ha sido objeto de numerosas informaciones contradictorias. Lo importante para este análisis es que no existe una cifra oficial que FIFA vaya a imponer para su salida. Sin embargo, podemos hacer el mismo ejercicio que con Julián Álvarez.

Haaland está en la cima del mercado mundial. En las valoraciones de mercado citadas durante el verano, el noruego aparecía salrededor de los 220 millones de euros frente a los 120 millones del argentino. Si el nuevo sistema obliga a que una compensación pactada tenga una cierta relación con la realidad económica del contrato y con el valor de los servicios del futbolista, una cifra de 500 millones también sería difícil de defender automáticamente como indemnización para Haaland.

¿Cuánto debería pagar el Real Madrid por el fichaje de Haaland?

La pregunta sobre el fichaje de Haaland por el Real Madrid tiene una respuesta similar a la de Julián Álvarez. No existe una estimación oficial, pero debería rondar los 250-300 millones de euros. De ahí que una cifra de referencia pueda ser 275 millones. Sería una cantidad gigantesca, pero coherente con la figura de Haaland: delantero de élite mundial y futbolista que el Manchester City tiene blindado con un contrato extraordinariamente largo. El salto respecto a Julián también tendría una explicación: Haaland parte de una valoración de mercado superior y tiene un contrato con el City que se extiende hasta 2034.

Pese a ello, cabe recordar que el cambio de la FIFA no significa que a partir de enero todos los futbolistas vayan a tener una cláusula de 100, 150 o 200 millones. La clave es otra: una cifra escrita en un contrato ya no tendrá necesariamente la última palabra si se considera excesiva. Eso puede afectar especialmente al modelo español, donde las cláusulas de rescisión de 500 y 1.000 millones se han convertido en una herramienta habitual para blindar a las grandes estrellas.

Por tanto, la reforma no establece que Julián Álvarez valga 150 millones ni que Haaland valga 275. No existe una fórmula matemática que permita introducir el nombre de un jugador y obtener su precio de salida. Lo que sí cambia es el poder de una cifra contractual. A partir del 1 de enero de 2027, el nuevo artículo 17 permitirá revisar las compensaciones pactadas cuando sean excesivas y establecerá criterios más concretos para calcular los daños cuando no exista una cantidad previamente acordada. La reforma nace tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Lassana Diarra y pretende construir un sistema más objetivo, transparente y proporcional.