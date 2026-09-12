En Ecuador no dan por cerrado el 'caso Patrik Mercado': "Sigue en disputa"

La directiva de Independiente del Valle no se conforma con la desestimación por parte nervionense del fichaje del mediapunta de Tena, que se recupera de una grave lesión de rodilla, anunciando que la discusión entre los abogados de ambas partes continúa en pos de una penalización

Tras aplazar más de cuatro meses su decisión oficial, el Sevilla FC anunciaba el pasado 10 de agosto que no acometerá finalmente el pactado fichaje de Patrik Mercado por un montante de entre seis y ocho millones de euros con los bonus incluidos debido a la grave lesión de rodilla que sufrió el mediapunta a finales de marzo pasado (ligamento cruzado anterior y menisco medial de la pierna derecha) y de la que aún se sigue rehabilitando, aunque Independiente del Valle, que ya había avisado al respecto, anunció que emprendería acciones legales para defender lo que entendía era un trato cerrado. Y en ésas están.

La versión oficial de la entidad ecuatoriana, que ya filtró en su momento que su homóloga blanquirroja podría enfrentarse a una penalización no inferior a los tres millones, es que el asunto "sigue en disputa, pues hay contratos firmados. Los abogados de Independiente y los abogados del Sevilla se están poniendo de acuerdo. O no, pues siempre existe esa posibilidad también, que una disputa pueda definirse de cualquier manera en las que debe definirse. Es un tema que lo están hablando los abogados". Así lo indica Andrés Larriva, directivo negriazul, en 'Mundo Deportivo 99.3 FM'.

"El Sevilla FC comunica que no es posible la consumación de la contratación del jugador Patrik Mercado por razones contempladas en los acuerdos suscritos con Independiente del Valle, al cual se ha informado pormenorizadamente de esta circunstancia de manera formal", explicaban desde el Ramón Sánchez-Pizjuán en un escueto comunicado, aunque ya sus dirigentes, empezando por un Antonio Cordón que dejó atado el fichaje antes de marcharse y profundizando en ello su relevo, José Ignacio Navarro, dieron a entender que toda operación de este tipo está supeditada al éxito en los reconocimientos médicos.

A dos meses como poco de volver a los terrenos de juego

La suspensión del fichaje de Patrik Mercado se produjo al percatarse el Sevilla FC de la gravedad de la dolencia, que amenazaba con dejar al de Tena fuera de los terrenos de juego hasta 2027, con muchas dudas, además, sobre cómo volverá a los mismos, por lo que acaparar más de seis millones de euros en el margen salarial y tener que esperarlo no parecía una decisión acertada. Con todo, el propio Larriva cree que estará antes disponible para su entrenador.

"Yo creo que en un mes va a estar entrenándose con el equipo y, seguramente, si todo va bien y todo va encaminado, ojalá en el mes de noviembre podamos hablar de que pueda disputar el último tramo de la Liga Pro. Y si el Independiente del Valle sigue luchando en la Copa Libertadores, ojalá también pueda ser parte de eso, pero estamos seguros de que al menos en los últimos partidos de la liguilla podría sumar minutos", sentenciaba el dirigente suramericano.