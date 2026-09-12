Kike Salas, central del Sevilla, golpea la puerta de Luis de la Fuente para ir directo a la Selección Española

El nivel superlativo del sevillista le permite superar las cribas de la meritocracia y el estado de forma actual para ser considerado en la próxima convocatoria nacional, pero también hay otros factores importantes tras el Mundial

Los requisitos que exige la Selección Española resultan diversos y, obviamente, dependen en última instancia del criterio del entrenador de turno, en este caso de Luis de la Fuente, pero la base radica en teoría sobre la meritocracia y el estado de forma en el momento indicado, aunque, obviamente conviven con otros factores que en ocasiones los dejan en un segundo plano.

Si atendemos al motivo matriz, a los méritos contraídos en sus equipos, no admite duda a día de hoy que Luis debe empezar a considerar la posibilidad de llamar a Kike Salas, de premiar un rendimiento superlativo en plena construcción del Sevilla de Luis García Plaza.

Rendimiento superlativo que sitúa a Kike Salas entre los seleccionables

La temporada pasada ya la terminó a un nivel destacado, entre los defensas con más despejes de Liga, pero que en la actual ha asumido galones como el líder indiscutible de la defensa y segundo capitán detrás de Suazo, y su nivel ha alcanzado un grado que le sitúa, al menos en mi juicio, entre los centrales del panorama nacional con credenciales para cumplir otro de sus sueños.

Habrá quien lo considere exagerado, pero quien haya visionado los cuatro partidos que ha disputado hasta ahora, con el broche de su magnífica actuación ayer, compartirá que las cribas del estado de forma y de los méritos las supera con creces, por números, por sensaciones y por el liderazgo evidenciado en la primera fase del este campeonato.

Los centrales que entran en los planes de Luis de la Fuente

Cabe recordar que los cuatro centrales que se llevó al Mundial fueron Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y los polivalente Eric García y Marc Pubill, a la par que también habían contado antes con Dani Vivian, Huijsen o Le Normand, y la pregunta es cuántos de ellos han ofrecido mejores prestaciones que Kike Salas a las puertas de la próxima convocatoria de Luis de la Fuente, la primera para lucir la segunda estrella de Campeón del Mundo y fechada para el próximo viernes 18 de septiembre.

El riojano no suele temblar el pulso para abrir la puerta a quien llama con mucha fuerza, pero la realidad apunta a la confianza depositada en el grupo que conquistó el Mundial y ahora mismo la meritocracia quizás no resulte suficiente para que De La Fuente haga justicia con el momento de Kike Salas.

Los números de Kike Salas

No obstante, Luis conoce perfectamente la cantera del Sevilla, pues la integró como entrenador, y también la trayectoria del moronense, por lo que seguro que su repunte no ha pasado desapercibido, al menos para seguirlo muy de cerca.

Los números de Kike están ahí: 19 recuperaciones, 22 despejes, cuatro entradas con éxito, 27 duelos ganados y 14 duelos aéreos, a su favor, mientras que, por ejemplo Laporte, suma 15, 17, 11, 5, todo por debajo del sevillista.

A mí parecer, desde luego, el camino de Kike y la Selección se podrían cruzar ya perfectamente, aunque sea como prueba, como premio, pero cuesta creer que el seleccionador apueste por este merecido paso al frente.