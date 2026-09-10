De jugar en LaLiga con el Oviedo a buscar trabajo en Linkedin: "No dudes en enviarme un mensaje privado"

Llegó a debutar con el Liverpool de Jürgen Klopp y fue campeón del mundo sub 20 con Inglaterra, pero ahora se encuentra en paro y ha recurrido a las redes sociales para buscar una nueva oportunidad a sus 28 años

Las vueltas que da el fútbol. Eso debe pensar Ovie Ejaria, que el pasado verano volvió a ilusionarse con su fichaje por el Real Oviedo, después de una época dura marcada por las lesiones. Su gozo en un pozo, pues el jugador inglés de 28 años vuelve a estar en el paro. Una situación que viven muchos otros futbolistas tras el cierre del mercado, aunque lo curioso es la forma que él está utilizando para tratar de ponerle fin.

Una meteórica carrera en Inglaterra hasta su grave lesión

La carrera del londinense era prometedora. Comenzó desde muy pequeño en la cantera del Arsenal y fue contratado por el Liverpool ya en edad juvenil. Incluso llegó a debutar con el primer equipo ‘red’ de la mano de Jürgen Klopp y acabó disputando 8 partidos oficiales en la 16/17, la cual acabó proclamándose campeón del mundo sub 20 con Inglaterra (acabó legando hasta la sub 21)

Luego llegó el habitual carrusel de cesiones que protagonizan aquellos jóvenes talentos que aún deben foguearse. Pasó por el Sunderland y el Rangers escocés. Pero fue en el Reading donde encontró su mejor versión y dicho club acabó pagando casi 4 millones de euros en 2020.

Con la camiseta de ‘The Royals’ disputó 127 partidos, en los que firmó 9 goles y 13 asistencias. Pero todo se truncó a finales de 2022, al sufrir una grave lesión de rodilla. Un año después rescindió su contrato y tuvo que esperar hasta el pasado verano, tras más de dos años y medio sin jugar, para reengancharse a la rueda del fútbol.

El papel clave de Paunovic y sus números en el Real Oviedo

Antes tuvo que estar varias semanas a prueba en el Real Oviedo. Pero la presencia en su banquillo de Veljko Paunovic, a la postre destituido a las primeras de cambio, resultó crucial, pues el serbio lo había dirigido en un Reading en el que por entonces destacaba un jovencísimo Michael Olise.

A la hora de la verdad, Ovie Ejaria apenas disputó 8 partidos con el conjunto asturiano, solo uno como titular. De nuevo condicionado por las lesiones (esta vez una dolencia muscular y otra en los isquiotibiales), únicamente jugó 196 minutos. Pero algunos de ellos, en especial el que jugó ante el Atlético de Madrid, le han servido para elaborar un vídeo que ha adjuntado a la llamativa demanda de empleo que ha publicado en la red social Linkedin.

No filtra por categorías: "Todas las consultas son bienvenidas"

"Actualmente soy agente libre y busco la oportunidad adecuada. La temporada pasada jugué en el Real Oviedo en Primera. 28 años, afincado en Londres. Jugué en el Liverpool, Sunderland, Rangers y Reading", explica el jugador de origen nigeriano, al que el Real Oviedo decidió rescindir, pese a tener un año más de contrato, con una pequeña indemnización de 20.000 euros.

Ahora espera que su teléfono suene para volver a hacer lo que más le gusta, describiendo su estilo para quien no lo conozca y sin poner filtros a los posibles clubes interesados. “Mi posición principal es centrocampista (6, 8 y 10) y la secundaria es extremo izquierdo. Si hay una oportunidad o conoces a algún club buscando centrocampista o alguien que pueda jugar como extremo izquierdo, no dudes en enviarme un mensaje privado. Todas las consultas son bienvenidas", destacó.