El Oviedo recurre a la ayuda divina

El equipo asturiano, que sólo ha anotado un gol en los cuatro primeros partidos de la temporada, visita Covadonga y le pide a la Santina que le eche una mano con las lesiones... y con los goles

Cinco de doce. Eso es lo que ha sumado el Real Oviedo en un arranque de temporada en Segunda división que está muy lejos de sus previsiones. El equipo ovetense empezó con un uno de seis tras su derrota en casa ante el Leganés y, aunque se recompuso ganando en Albacete, bastante hizo con salvar un punto ante el Burgos en el Carlos Tartiere tras jugar dos tercios de partido con uno menos.

Las sensaciones no son malas, no obstante, pero la reacción deben llegar a partir de este mismo domingo, en la difícil visita al José Zorrilla de Valladolid, ya que el objetivo es claro: el ascenso. El club asturiano ha logrado mantener buena parte de la plantilla con la que compitió en Primera división la pasada temporada y todo lo que no sea acabar entre los seis primeros sería un auténtico fracaso.

El equipo ovetense completa este jueves su tercer entrenamiento de la semana para preparar el duelo, pero Calero ya sabe que contará con las bajas de Ilyas Chaira, Brandon Domingues, Chris Ramos, Carlos Fernández, David Costas y Nacho Vidal por lesión, aparte de la de Aldasoro, al que le ha caído un partido después de ver la roja el pasado fin de semana.

El Oviedo sólo tiene un objetivo: ascender

No obstante, por si no se vieran con posibilidades han recurrido a una nueva ayuda. En este caso... divina. La plantilla ovetense realizó en la tarde del miércoles la tradicional visita a Covadonga y le pidió a la Santina "suerte con las lesiones" y, a ser posible, un nuevo ascenso.

"Tenemos claro desde el principio de temporada cuál es el objetivo del club y vamos a pedírselo para ver si nos lo concede", señalaba el capitán Dani Calvo, quien habla en nombre de todo el equipo cuando dice que espera responder a la confianza que la propiedad ha puesto en ellos. "Han apostado prácticamente todo el límite -salarial- que tienen para conseguir el objetivo y la verdad que muy agradecido por ello. (…) Pienso que la dirección deportiva ha hecho un trabajo excepcional. Hay un equipo muy compensado, con los puestos doblados y de garantías para afrontar la temporada", indicó en Covadonga a los medios presentes.

El capellán del Real Oviedo, Santiago Heras, fue el encargado de oficiar el sencillo acto en el que los capitanes, con el propio Dani Calvo a la cabeza, protagonizaron la tradicional ofrenda a la Santina.

Cambiar la dinámica, clave para Dani Calvo

Para Calvo, la reacción no puede esperar más si quiere lograrse el objetivo. "Por encima de todo está el grupo, está la unión que tenemos todos los compañeros, aunque suena tópico y todo el mundo lo diga, es la verdad. Tienes que ir pensando en el partido que te viene y conseguir los tres puntos, porque al final, los tres puntos que hay ahora son igual de importantes que los del final", sentenciaba.

Calvo fue el que desveló que habían pedido suerte con las lesiones, pero también más ayuda arriba, su problema en un arranque de campaña en el que sólo han anotado un gol en cuatro partidos, el que les dio el triunfo en Albacete. "Estamos haciendo muchas cosas bien en los partidos, pero ahora mismo lo más difícil que hay en el fútbol, que es meter gol, nos está costando más", admitía.