Movimientos de última hora de mercado por Mikel Goti

El centrocampista ofensivo no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo de cara a esta temporada y el Real Oviedo está intentando conseguir su cesión ya que encaja en el futbolista atacante que desea Julián Calero para completar su plantilla

Movimientos de última hora en el mercado de fichajes de verano por Mikel Goti que puede abandonar la Real Sociedad. El centrocampista ofensivo sabe que no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo y que lo mejor para él es marcharse tal y como hizo en la recta final de la campaña pasada en donde jugó en el Córdoba CF. En esta ocasión es el Real Oviedo quien ha hecho una ofensiva para intentar lograr la cesión del de Gorliz quien tiene las puertas abiertas de la Real Sociedad.

El Real Oviedo se lanza por Mikel Goti

La Real Sociedad se ha mantenido siempre abierta a la salida de Mikel Goti durante este mercado de fichajes de verano, pero el centrocampista ofensivo no había encontrado equipos que le convenciera a abandonar el club txuri urdin. Sin embargo, todo puede cambiar en las últimas horas de este mercado estival ya que el Real Oviedo ha llamado a la puerta de la Real Sociedad solicitando su cesión tal y como ha informado La Nueva España.

La Real Sociedad está abierta a ejecutar la operación ya que Mikel Goti no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo ya que el entrenador de Estados Unidos tiene jugadores ofensivos más que suficientes en plantilla que dejan sin opciones de jugar al de Gorliz (Sucic, Zakharyan, Kubo, Guedes...). De hecho, Mikel Goti no ha tenido minutos en los partidos de LaLiga que ha disputado la Real Sociedad en este comienzo de temporada.

En estos momentos se negocia una cesión de Mikel Goti, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2028. En manos del centrocampista ofensivo está si abandona o no el club vasco para unirse al Real Oviedo que es uno de los equipos favoritos para ascender a Primera división en la temporada que recién acaba de empezar.

Las opciones de Mikel Goti en el Real Oviedo en caso de que acepte la propuesta

Mikel Goti, que tiene actualmente 24 años, es uno de los futbolistas que necesita salir de la Real Sociedad ya que de quedarse en el equipo vasco no va a tener minutos y se va a quedar totalmente estancado lo cual es perjudicial a su edad ya que lo que necesita es jugar mucho para continuar progresando.

El Real Oviedo puede ser el equipo que le dé el escenario perfecto para Mikel Goti ya que el club que entrena Julián Calero lleva buscando un centrocampista ofensivo o mediapunta durante todo el mercado de fichajes de verano para que le dé un salto de calidad para intentar conseguir el ascenso a Primera división. Un Real Oviedo en el que contaría con el respaldo y la confianza del entrenador que es justo lo que le ha faltado a Mikel Goti en la Real Sociedad en donde Pellegrino Matarazzo nunca ha contado con él.

Mikel Goti fue uno de los grandes perjudicados durante la temporada pasada cuando la Real Sociedad decidió destituir a Sergio Francisco y luego fichar a Pellegrino Matarazzo. El de Estados Unidos no contó con él desde su llegada y le recomendó marcharse, siendo el Córdoba CF en donde tuvo minutos durante la recta final de la pasada campaña.