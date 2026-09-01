Aperribay tiene dos grandes objetivos con Oyarzabal y Remiro

Jokin Aperribay ya tiene dos deberes marcados en rojo para los próximos meses: las renovaciones de Mikel Oyarzabal y Álex Remiro. El presidente de la Real Sociedad ha dejado clara su intención de asegurar la continuidad de dos piezas clave del proyecto

La Real Sociedad ya tiene trabajo por delante para los próximos meses. Más allá de los movimientos realizados durante el mercado de fichajes, Jokin Aperribay ha señalado dos nombres propios como prioridades para el club: Mikel Oyarzabal y Álex Remiro. El presidente txuri-urdin dejó claro que la intención pasa por ampliar la vinculación de dos futbolistas que son fundamentales para el proyecto.

Aprovechó la rueda de prensa de presentación de Mamadou Sarr y Héctor Fort para abordar algunas de las cuestiones que rodean al futuro de la plantilla. Y aunque evitó poner nombres sobre la mesa cuando habló de una importante oferta recibida por uno de sus jugadores, sus palabras sobre Oyarzabal dejaron pocas dudas sobre las intenciones de la entidad. El capitán tiene contrato hasta 2028, pero su situación contractual se ha convertido en uno de los asuntos pendientes de la Real. Su actual vínculo es uno de los más antiguos de la plantilla y el club quiere sentarse con él para buscar una solución que permita prolongar su estancia en San Sebastián.

Oyarzabal, mucho más que dos años

Aperribay no quiso confirmar si el futbolista que rechazó escuchar propuestas de traspaso era Oyarzabal, aunque la pregunta surgió de manera inevitable después de sus declaraciones. "Han llegado ofertas, alguna me ha sorprendido, porque recibí la llamada directamente, y el jugador se ha cerrado en banda a tener conversaciones sobre traspasos", explicó el presidente. Preguntado directamente por el capitán, fue tajante: "No voy a dar nombres de jugadores".

Poco después, sin embargo, tuvo que responder sobre la renovación pendiente del '10'. Y ahí sí dejó clara la postura de la Real. "No hemos hablado, pero Oyarzabal sabe que esta es su casa los próximos dos años y, sinceramente, creo que para toda la vida", señaló Aperribay.

Remiro también está en la lista

Aperribay quiso incluso introducir por iniciativa propia el nombre de Álex Remiro antes de finalizar la comparecencia. "Y no me preguntáis por Álex Remiro, pero es otra de las personas con las que también hablaremos sobre su renovación", explicó el presidente txuri-urdin. Su mensaje fue igualmente contundente respecto al futuro del portero: "Es un portero que ha dado muchísimo a la Real Sociedad y no tenemos ninguna intención de que se vaya. Ojalá pueda estar aquí muchos años".

Las dos negociaciones parten de situaciones diferentes. Remiro afronta el último tramo de su contrato, por lo que su renovación adquiere una especial urgencia. En el caso de Oyarzabal, todavía dispone de dos años de vinculación, pero su contrato es uno de los más antiguos de una plantilla que ha cambiado considerablemente en los últimos tiempos. El atacante no ha dejado de crecer desde entonces y su rendimiento le ha convertido en uno de los jugadores más importantes del proyecto. Por eso, aunque su contrato se haya prolongado hasta 2028, la Real parece decidida a actualizar su situación y reconocer su peso dentro del equipo.

El mercado ya está casi terminado, pero Aperribay ha dejado claro que el trabajo en los despachos continúa. Oyarzabal y Remiro aparecen ahora como dos asuntos prioritarios para una Real Sociedad que quiere mantener durante muchos años a dos de sus grandes símbolos.