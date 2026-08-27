Matarazzo señala en la Real Sociedad y explica los minutos de Oyarzabal

El técnico estadounidense comentó que Sucic, a pesar de fallar en uno de los goles del Real Madrid, "crecerá con esta experiencia"

La Real Sociedad solo pudo aguantar el empuje del Real Madrid poco más de 45 minutos. Tras el empate al descanso y la buena respuesta de los donostiarras al gol inicial de Mbappé con el tanto de Sucic, los realistas se diluyeron en el segundo tiempo. Los goles de Mbappé por partida doble y Vinicius, acompañado de un excelso Bellingham, terminaron condenando a los de Matarazzo.

El técnico de la Real Sociedad fue cuestionado por uno de los goles del Real Madrid que llegó tras un error de Sucic al no despejar el croata el balón con contundencia. Además el entrenador estadounidense explicó los minutos que tuvo Oyarzabal y cómo en el segundo tiempo el delantero le solicitó el cambio.

Matarazzo justifica el error de Sucic en la Real Sociedad

Matarazzo se mostró comprensivo con el gol de Sucic y apostó porque el jugador realista terminará creciendo en experiencia: "Sí, es verdad. Fue Luka quien perdió el balón. En ese momento, Luka estaba jugando contra el Real Madrid por primera vez. Crecerá con esta experiencia. La velocidad con la que Mbappé hizo la contrapresión y su dinamismo seguramente le sorprendieron. Creo que Luka disputó un partido muy bueno. Estoy seguro de que aprenderá de ello en el futuro y simplemente despejará el balón".

Prosiguió Matarazzo hablando de que en situaciones similares lo mejor es despejar el balón: "En situaciones de peligro, muchas veces hay que despejar. Muchas veces solo tenemos que jugar en profundidad. Tuvimos demasiada posesión en nuestro propio campo y asumimos demasiado riesgo. En ocasiones tenemos a Job sobre el terreno de juego para que pueda atacar el espacio con su velocidad. Mirad cómo marcamos el gol. Marcamos porque Job viene, se va, jugamos en profundidad y entramos en el área. Necesitamos hacer más de eso. Hoy no vimos suficiente verticalidad por nuestra parte".

Los minutos de Oyarzabal en la Real Sociedad

Matarazzo no desveló en la previa si jugaría Oyarzabal en la previa para no dar pistas y finalmente terminó alineando al delantero nacido en Eibar. Oyarzabal fue sustituido en el 57 y Matarazzo aclaró los minutos que tenía pactado en un principio: "Estoy contento de que haya podido jugar tanto tiempo. Inicialmente habíamos previsto que disputara una parte y quizá diez minutos más. Creo que la carga durante la primera mitad no fue muy elevada. Hubo mucho control y no demasiadas carreras de alta intensidad. Se sintió bien después de la primera parte y pudo continuar. Me avisó cuando ya había terminado. Dijo que podía jugar cinco minutos más y después hicimos el cambio".

Además Matarazzo confirmó que con Oyarzabal sobre el terreno de juego, la Real Sociedad compitió más: "Cuando Oyarzabal estuvo sobre el terreno de juego, creo que competimos más. Es un líder para nosotros. Es muy importante para nuestro juego ofensivo y defensivo".

Las tempranas cuentas en la Real Sociedad

Por último, Matarazzó apuntó a que no recuerda las matemáticas cuando fue cuestionado por las opciones matemáticas de la Real Sociedad: "No soy un buen matemático. Estudié matemáticas, pero hace muchos años que no las utilizo. Creo que en los dos últimos partidos hemos visto que nuestro equipo está defendiendo de una manera diferente, con una estructura distinta. No durante los noventa minutos, pero estamos haciendo cosas diferentes. Así que estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Estoy muy convencido de que vamos por un buen camino. Pero, al mismo tiempo, ha llegado el momento de volver a ganar".