Mourinho, técnico del Real Madrid, rotundo: "A esta gente tienes que enseñarle a jugar como equipo"

El entrenador luso se mostró feliz y tranquilo en la rueda de prensa posterior en la que fue su vuelta al Bernabéu, 13 años después de dirigir a los blancos por última vez

El Real Madrid fue ante la Real Sociedad de menos a más. Tras un primer tiempo en el que el gol de Mbappé fue igualado por otro tanto de Sucic, los blancos se fueron al descanso con la sensación de que no habían mostrado aún su mejor juego. En la reanudación se notó que el Real Madrid estaba con una marcha más y a base de cercar la portería de Álex Rermiro terminó imponiendo su pegada para un 4-1 final.

El Real Madrid vivió la vuelta de Mourinho después de visitar el Bernabéu en abril pero tras 13 años que dirigió por última vez al cuadro merengue. "Es más bonito aún de lo que era. Ganando, es fantástico. Antes del partido, estaba tranquilo, son muchos años. Tengo grandes jugadores que me han hecho disfrutar como entrenador y como uno que ama al fútbol", apuntó sobre su regreso al Bernabéu.

Mourinho apuesta por enseñar a jugar como equipo al Real Madrid

Mourinho no dudó de la calidad de sus jugadores, más en una noche en la que Mbappé marcó tres goles, Bellingham repartió dos asistencias y Vinicius firmó el doblete con asistencia y gol. Así, Mourinho apostó por enseñar a los jugadores del Real Madrid a jugar como equipo ya que a nivel individual no tienen mucho más que aprender: "En mi carrera he tenido la oportunidad de entrenar a equipos con jugadores increíbles y también el periodo de entrenar jugadores buenos, pero no top del top. Y a esta gente tienes que enseñarle a jugar como equipo, tú tienes que enseñarles muy poco sobre lo individual".

Dejó Mourinho un pequeño recado a LaLiga y a la pausa de hidratación que no existió en el duelo entre Real Sociedad y Real Madrid: "El primer tiempo fue difícil para nosotros, en el sentido de no hacer bien la presión y la Real Sociedad en su primer tiro en el primer tiempo nos marcan. Me hubiese gustado la pausa para la hidratación hoy, hubiese sido perfecto. Ajustamos algunas cosas al descanso. Tuvimos mucho fútbol y mucha calidad en el segundo tiempo". El luso valoró la calma del equipo ante la dificultad: "Me gustó la tranquilidad con la que afrontó el equipo la dificultad. Y conseguimos que la gente salga del campo con un sabor de lo que podemos hacer".

Los números y el nivel de Mbappé

No escatimó Mourinho en elogios hacia Mbappé, goleador por partida triple este miércoles y acordándose también de otros protagonistas en el Real Madrid: "Mbappé no es solo un jugador de meter goles, un atacante que espera para meter gol, y cuando va atrás a dinamizar tiene mucha calidad. Obviamente Kylian es Kylian, pero los centrales han sido muy dominadores, Fede y Bernardo han estado increíbles… Jude Bellingham y Cucurella, estando más atrasados en su forma física por llegar más tarde, me han gustado mucho".

Mourinho fue cuestionado sobre si ve a Mbappé con capacidad de hacer 60 goles y el luso matizó que prefiere menos goles del francés si vienen acompañado de títulos: "Mbappé es un jugador increíble. Absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 goles ya no puedo decirte. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo, como pasa muchas veces con los atacantes. Estoy muy contento con él".

"El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores y la gente quiere más y más"

Por último, sobre los leves pitos que lanzó el público del Bernabéu en ciertos momentos del partido, Mourinho habló de la historia y la exigencia del Real Madrid para explicarlos: "Ya conocemos al Bernabéu. Y gracias que son así. Es consecuencia de la historia. La exigencia es por la historia. El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores y la gente quiere más y más. Los aficionados pueden, y pagan, para tener sus emociones de felicidad y de frustración. Ante los pitos, tranquilidad. Los pitos y los aplausos tienen algo de justicia siempre. Un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer. Pero hay partidos que se van a ganar con dificultades".